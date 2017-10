Puigdemont: "Ne bo predčasnih volitev, saj so zaradi odnosa španske vlade nemogoče"

Bo španska vlada v petek uporabila 155. člen ustave?

26. oktober 2017 ob 12:48,

zadnji poseg: 26. oktober 2017 ob 17:12

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Katalonski voditelj Carles Puigdemont je ob 17. uri vendarle s kratko izjavo nagovoril novinarje in dejal, da v primeru razpisa predčasnih volitev nima zagotovil španske vlade, da bodo te upoštevali.

Sledi zasedanje katalonskega regionalnega parlamenta, na katerem bodo sprejeli nadaljnje ukrepe v povezavi s španskim uveljavljanjem 155. člena ustave, glasovanje o katerem bo v senatu potekalo v petek. Puigdemont je poudaril, da so nameravali razpisati volitve, vendar je to zaradi obnašanja španske vlade nemogoče, poroča Euronews.

Medtem pred stavbo regionalnega parlamenta množica protestnikov skandira besedo "neodvisnost".

Odpovedani prvi dve izjavi

Katalonska regionalna vlada je sicer danes odpovedala že dve izjavi Puigdemonta. Sprva so njegovo izjavo napovedali za 13.30, nato prestavili na 14.30, a ponovno odpovedali. Španski mediji, na katere se je skliceval tudi Reuters, so pretežno poročali, da naj bi voditelj Katalonije sklical predčasne volitve. Omenjal se je datum 20. december.

Njegova namera očitno ni deležna odobravanja dela vladajoče koalicije, saj sta najmanj dva poslanca njegove stranke PDeCAT napovedala odstop s položaja. Eden je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zatrdil, da se je Puigdemont odločil sklicati volitve, ne da bi to uradno potrdila njegova vlada.

Puigdemont senatu poslal pismo

Katalonski voditelj je španskemu senatu poslal tudi pismo, v katerem je opozoril, da se bodo razmere v Kataloniji še bolj zaostrile, če bo Madrid uresničil napovedi in prevzel nadzor v tej avtonomni pokrajini. Poleg tega je Madrid obtožil kršenja ustave.

"Da bi rešila to, kar je vlada označila za izjemno resno situacijo, bo z odvzemom avtonomije Kataloniji ustvarila še resnejšo izredno situacijo," je zapisal Puigdemont. Glede na prvotne načrte naj bi osebno nagovoril člane španskega senata, ki morajo potrditi odločitev španske vlade, vendar si je v sredo premislil in obisk v Madridu odpovedal.

Madrid očita Barceloni, Barcelona Madridu

Kot je še zatrdil v pismu, bi bil prevzem nadzora osrednje vlade nad katalonskimi institucijami v nasprotju z ustavo in neposreden napad nanjo. Predvideni ukrepi španske vlade kršijo člene v povezavi s "pravico pokrajin do politične avtonomije".

Španska vlada sicer kršenje ustave očita katalonskim oblastem, ki so referendum o neodvisnosti 1. oktobra izvedle kljub prepovedi španskih sodišč. Ustavno sodišče je tudi razsodilo, da je tovrstno glasovanje v nasprotju z ustavo.

V petek zasedanje španske vlade

Sestanek, na katerem se je Puigdemont v sredo zvečer sešel z najtesnejšimi sodelavci in politiki svoje vladne koalicije, se je namreč po poročanju španskih medijev zavlekel pozno v noč, dogovora pa ni prinesel. V koaliciji se ne morejo zediniti glede tega, ali naj parlament razglasi neodvisnost. Zasedanje bi lahko poslanci nadaljevali tudi v petek in se tako neposredno odzvali na odločitev, ki jo bo glede prevzema nadzora v Kataloniji sprejel španski senat. Glede na pričakovanja bodo senatorji vladni predlog potrdili.

Konkretno besedilo ukrepov, ki naj bi se gibali od odstavitve regionalne vlade, razpustitve parlamenta do prevzema nadzora nad policijo in javnimi mediji, pripravlja senatni odbor, ki ga sestavlja 27 članov. Tudi ta odbor se bo sestal danes popoldne in razpravljal o načrtovanih ukrepih.

A. P. J., J. R.