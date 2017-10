Puigdemont: "Zakonodaja predvideva razglasitev neodvisnosti"

Množični shodi proti odcepitvi v Barceloni in Madridu

8. oktober 2017

zadnji poseg: 8. oktober 2017 ob 20:38

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Katalonija bo upoštevala referendumsko zakonodajo, po kateri sledi razglasitev neodvisnosti, če se je večina izrekla za, je sporočil katalonski premier Carles Puigdemont.

"Razglasitev neodvisnosti, ki je ne dojemamo kot enostransko razglasitev, je predvidena v referendumski zakonodaji kot uveljavljanje izidov. Upoštevali bomo zakonodajo," je Puigdemont dejal za katalonsko televizijo TV3.

Na referendumu o neodvisnosti Katalonije je več kot 90 odstotkov ljudi glasovalo za neodvisnost, vendar je bila udeležba le 43-odstotna.

Shodi proti neodvisnosti

Medtem se je v Barceloni več sto tisoč ljudi zbralo na protestu proti neodvisnosti Katalonije, ki naj bi jo katalonska vlada razglasila v prihodnjih dneh. Udeleženci s španskimi zastavami v rokah vzklikajo: "Živela Španija!"

Shod se je uradno začel ob 12. uri na trgu Urquinaona, protestniki pa so se začeli zbirati precej bolj zgodaj. Španski dnevnik El País navaja oceno policije, da je prišlo med 350.000 in 400.000 ljudi. Organizatorji medtem pravijo, da se je zbralo 950.000 ljudi.

"Katalonija bo vedno del Španije in danes je za Katalonce zgodovinski dan, da to tudi pokažemo," je dejala španska ministrica za zdravje in socialne zadeve iz vrst Ljudske stranke Dolors Montserrat, za Radio Slovenija poroča Špela Novak.

Španski premier Mariano Rajoy je v pogovoru za El Pais dejal, da morebitna razglasitev katalonske neodvisnosti ne bo imela prav nobenega pravnega učinka, ob tem pa ni izključil možnosti, da Madrid odstavi katalonsko vlado in razpiše nove regionalne volitve ter ob tem aktivira 155. člen ustave, s katerim bi Kataloniji odvzeli avtonomijo.

Rajoy je tudi zavrnil pozive katalonske vlade, da bi spor rešili s pomočjo mednarodnega posredovanja. Katalonski parlament se bo sicer po napovedih sešel v torek, ni pa še znano, ali bo takrat tudi razglasil neodvisnost, še poroča Novakova.

Katalonska "tiha večina"

Katalonci, ki nasprotujejo neodvisnosti, so se poimenovali "tiha večina". "Morda smo bili predolgo tiho," je dejal 44-letni protestnik Alejandro Marcos. "Zdi se, da tisti, ki je glasnejši, premaga argument. Zato moramo povzdigniti glas ter jasno in glasno povedati, da ne želimo neodvisnosti," je še povedal.

Reuters navaja 72-letno Araceli Ponze, ki je dejala, da se počutijo "tako Katalonce kot Špance". "Čaka nas velika neznanka. Videli bomo, kaj se bo zgodilo ta teden, a zelo glasni moramo biti, da bodo vedeli, kaj hočemo". 40-letni Raúl Brionel pa je dejal, da želijo, da stvari ostanejo takšne, kakršne so bile do zdaj.

Nekateri protestniki so pozvali, naj katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta zaprejo zaradi izvedbe nezakonitega referenduma, na katerem so volivci ob 43-odstotni udeležbi z 90-odstotno večino podprli samostojnost Katalonije. Ustavno sodišče je namreč referendum označilo za neustaven, španska vlada pa ga je prepovedala.

Protestniki tudi iz drugih koncev države

Demonstracije v Barceloni je organizirala organizacija Katalonska civilna družba, ki nasprotuje neodvisnosti. Pri tem so ji po poročanju španskega portala Público pomagali vladajoča konservativna Ljudska stranka premierja Mariana Rajoyja, stranka Državljani in nekatere skrajno desničarske organizacije. Público poroča, da je na shodu veliko ljudi, ki so prišli v Barcelono iz drugih delov Španije, našteli so do 180 avtobusov, prispelih iz različnih koncev države.

V soboto je množični protest nasprotnikov katalonske odcepitve potekal tudi v Madridu, po državi pa so bili tudi shodi, na katerih so ljudje španske in katalonske oblasti pozivali k dialogu.

Podpora paravojaški Civilni gardi

Že pred protestom so se ljudje zbrali tudi pred sedežem paravojaške enote španske policije Civilne garde (Guardia Civil), ki je pred tednom dni skupaj s španjsko policijo z nasilnim ukrepanjem skušala preprečiti glasovanje. V nasilju je bilo ranjenih skoraj 900 ljudi. "To je naša policija!" in "Niste sami!" so vzklikali podporniki. Público še poroča, da je bilo slišati tudi žalitve in sovražne vzklike zoper katalonsko regionalno policijo.

Shoda se je udeležilo več znanih osebnosti, tudi Nobelov nagrajenec za književnost Mario Vargas Llosa. Na družbenem omrežju Twitter je protest podprl tudi španski premier. "Nazaj k razumu v obrambo demokracije, ustave in svobode. Obvarovali bomo enotnost Španije, niste sami," je zapisal Rajoy.

Javnomnenjska raziskava, ki jo je objavil konservativni časnik La Razón, medtem kaže, da neodvisnosti najbogatejše španske pokrajine nasprotuje 79,4 odstotka Špancev in 58,9 odstotka Kataloncev, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

B. V., J. R.