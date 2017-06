Putin: S Flynnom sem komajda spregovoril

V intervjuju za ameriško postajo NBC tudi proti moraliziranju ZDA

5. junij 2017 ob 10:22

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je v pogovoru za ameriško televizijo NBC dejal, da je med večerjo leta 2015 v Moskvi komajda spregovoril z nekdanjim svetovalcem ameriškega predsednika za nacionalno varnost Michaelom Flynnom.

Flynnove vezi z Moskvo so pod drobnogledom ZDA zaradi preiskave o možnem ruskem vmešavanju v lanske predsedniškega volitve, kar Moskva vseskozi zanika. Ko se je v javnosti pojavila fotografija, na kateri na gala večerji skupaj sedita Putin in Flynn, so se okrepile domneve o tesnejših odnosih.

Flynn je zavrnil možnost, da bi o odnosih z Rusijo pričal pred senatnim obveščevalnim odborom. Putin je v pogovoru za oddajo NBC-ja Sunday Night z Megyn Kelly dejal, da se spominja večerje kot rutinskega dogodka.

"Imel sem govor. Potem smo govorili o nekaterih drugih stvareh. Potem sem vstal in odšel. Kasneje mi je bilo rečeno: 'Veste, poleg vas je bil ameriški gospod, vpleten v neke stvari. Včasih je bil v varnostnih službah,'" je dejal Putin. "To je bilo vse. Dejansko sploh nisem govoril z njim. To so vse razsežnosti mojega srečanja z gospodom Flynnom." Flynn je bil februarja odpuščen s položaja predsednikovega svetovalca za nacionalno varnost zaradi zavajanja Bele hiše glede svojih stikov z ruskim veleposlanikom v ZDA.

V intervjuju, ki sta ga opravila v Moskvi, je kritiko uperil proti ZDA. Kot je dejal, so ZDA tiste, ki imajo dolgo zgodovino vmešavanja v tuje volitve. "Kamor koli na zemljevidu pokažete s prstom, povsod boste slišali pritožbe, da se ameriški uradniki vmešavajo v notranje volilne procese."

Omenjena večerja leta 2015 je potekala ob obletnici ruske televizijske postaje Russia Today, ki jo ameriški uradniki označujejo za vir ruske državne propagande.

Do RT-ja je bil pretekli teden oster tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je TV-postajo in tiskovno agencijo Sputnik označil za "agente vpliva in lažne propagande", ki so pred majskimi volitvami o njem širila lažne novice.

Na vprašanje, ali "ima Rusija škodljive podatke o ameriškem predsedniku", je Putin odgovoril, da gre za nesmisel. "Od kod bi jih imeli? Smo imeli kakšne posebne odnose z njim? Sploh nismo imeli nobenih odnosov. Bil je čas, ko je prihajal v Moskvo. Toda nikoli se nisem srečal z njim. Na obisk prihaja veliko Američanov," je dejal in dodal, da so trenutno v Rusiji predstavniki sto ameriških podjetij. "Mislite, da zbiramo kompromitirajoče podatke o vseh? Ali se vam je vsem zmešalo?"

Na vprašanja voditeljice o korupciji, represiji in utišanju disidentov je navedbe zanikal in dejal, da bi se morale ZDA izogniti moraliziranju, še poroča NBC. "Zakaj menite, da imate pravico, da nam postavljate takšna vprašanja? In to ves čas? Da nam moralizirate in dajete lekcije, kako naj živimo? Pripravljeni smo poslušati nasvete, ko so konstruktivni, ko je njihov namen vzpostaviti odnos, skupno okolje. Toda nikakor jih ne bomo sprejeli, kadar se uporabljajo kot instrument političnega konflikta."

