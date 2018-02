Putin odredil "humanitarni premor" v Vzhodni Guti

Macron: Resolucija ZN-a velja tudi za Afrin

26. februar 2018 ob 17:23,

zadnji poseg: 26. februar 2018 ob 19:40

Moskva,Vzhodna Guta - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Rusija je za območje Vzhodne Gute napovedala vzpostavitev humanitarnega koridorja za evakuacijo civilistov in uvedbo peturnega dnevnega premirja, ki bo začelo veljati v torek.

Varnostni svet Združenih narodov je po dolgotrajnih pogajanjih v soboto sicer soglasno sprejel resolucijo o 30-dnevni prekinitvi ognja na območju celotne Sirije. Na zahtevo Rusije so besedilo resolucije večkrat spremenili - namesto prekinitve ognja v 72 urah po sprejemu mora biti prekinitev izvedena "brez odlašanja". Prav tako premirje ne velja za boje proti samooklicani Islamski državi.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je sporočil, da bodo v Vzhodni Guti odprli koridor za evakuacijo civilistov. Predsednik Vladimir Putin je zaukazal "humanitarni premor", konec bombardiranja v dnevnem času - med 9. in 14. uro. Premirje bo začelo veljati v torek, poroča BBC.

Sirska vlada in ruski opazovalni center v Siriji bosta začela z evakuacijo bolnih in ranjenih iz območja, je za rusko tiskovno agencijo RIA sporočil vodja ruskega centra, generalmajor Jurij Jevtušenko in dodal, da militanti v Vzhodni Guti zadržujejo več sto talcev, med njimi tudi otroke in ženske.

ZN pripravljen na humanitarno pomoč

"ZN je mobiliziral humanitarne konvoje in je pripravljen na takojšnjo pomoč, takoj ko bodo okoliščine to dovoljevale," je iz Damaska sporočila tiskovna predstavnica ZN-jeve odprave Linda Tom in dodala, da je ZN pripravljen tudi na več sto medicinskih evakuacij.

V zadnjih 48 urah je v vojaških operacijah na območju Vzhodne Gute umrlo najmanj 30 ljudi. Medtem uporniki iz Vzhodne Gute nadaljujejo z obstreljevanjem Damaska, je še sporočila tiskovna predstavnica.

Kljub sprejeti resoluciji so sirske sile v soboto, nedeljo in ponedeljek nadaljevale napade na Vzhodno Guto, v katerih je v tem času po poročanju Guardiana umrlo 29 ljudi. Slovenska tiskovna agencija poroča, da je samo v ponedeljek umrlo najmanj novih deset ljudi. Skupno je od začetka okrepitve napadov sirskih sil predsednika Bašarja Al Asada in zavezniških ruskih sil na Vzhodno Guto umrlo več kot 540 ljudi.

Poročila o napadu s kemičnim orožjem

Tamkajšnji zdravniki in opazovalci poročajo tudi o sumu kemičnega napada s klorom, saj so v nedeljo zvečer v mestu Šifounieh sprejeli več ljudi s simptomi, podobnimi tistim po izpostavljenosti kloru; vključno z dihalnimi težavami, vnetjem oči in sluznice ter omotico, poroča Guardian.

Macron: Resolucija velja tudi za Afrin

Medtem je francoski predsednik Emmanuel Macron v telefonskem pogovoru turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana opomnil, da prekinitev ognja v Siriji velja tudi za Afrin. Podpredsednik turške vlade Bekir Bozdag je sicer zatrdil, da ZN-ova resolucija ne bo vplivala na ofenzivo Oljčna vejica.

Zatrdil je, da je Turčija na območje Afrina poslala posebne sile, saj se pripravljajo za spopade na poseljenih območjih. Prve okrepitve so na območje prispele že v nedeljo. Spopadi zdaj potekajo v vaseh in na podeželju blizu mesta Afrin. Turški državni mediji so poročali, da je turška vojska v nedeljo zasedla novih pet vasi, skupno naj bi po trditvah Observatorija za človekove pravice v Siriji nadzorovala 21 odstotkov pokrajine Afrin.

Glede na podatke Observatorija je od začetka operacije Oljčna vejica 20. januarja umrlo 129 civilistov, med njimi 24 otrok in 19 žensk. Zdravstveni delavci v Afrinu so izrazili zaskrbljenost nad zmanjšanimi medicinskimi zalogami, poroča kurdska tiskovna agencija Rudaw.

