Putin: Volivci so prepoznali dosežke zadnjih let

Ši: Rusko-kitajski odnosi najboljši do zdaj

19. marec 2018 ob 10:24

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je po novi izvolitvi že prejel prve čestitke, med drugim s Kitajske, zahodni voditelji pa se na izide volitev še niso odzvali.

Na nedeljskih volitvah je 76,7 odstotka Rusov glas namenilo 65-letnemu Putinu, ki kot predsednik ali premier vodi državo že od leta 1999. Putinov najbližji protikandidat, predstavnik ruske komunistične partije Pavel Grudinin, je prejel 11,8 odstotka, nacionalist Vladimir Žirinovski pa 5,7 odstotka glasov. Za televizijsko voditeljico Ksenijo Sobčak je glasovalo 1,7 odstotka Rusov, ostali štirje kandidati so dobili po manj kot odstotek glasov, še kažejo podatki državne volilne komisije.

Ob zmagi Putin izpostavil enotnost

Putin, ki je tako dosegel svoj najboljši volilni izid, je po zmagi spregovoril na koncertu v Moskvi, ki je bil organiziran ob obletnici pripojitve Krima k Rusiji. Predsednik, ki je dobil nov šestletni mandat, se je zahvalil volivcem za podporo, hkrati pa napovedal, da bo po inavguraciji, ki bo 7. maja, prišlo do sprememb v vladi: "Obračam se na vas, ki ste se zbrali tukaj in na vse ostale po državi. Hvala za podporo. Skupaj smo odlična velika ekipa in jaz sem član vaše ekipe. V tem izidu vidim veliko priznanje za vse, kar smo storili v zadnjem letu v težkih okoliščinah. Izkazali ste zaupanje in upam, da bomo še naprej delovali tako intenzivno in odgovornost. Ohraniti moramo enotnost. Za napredek potrebujemo enotnost, zato moramo na svojo stran pridobiti tudi ljudi, ki so glasovali za druge kandidate."

"Ljudje so prepoznali dosežke zadnjih let in izkazali zaupanje," je povedal Putin. Na vprašanje o predsedniškem mandatu leta 2030 pa se je zasmejal in dejal, da ga to vprašanje spominja na vprašanje, ali bo doživel sto let: "Kar pravite, je malce smešno. Mislite, da bom tu, dokler ne bom star sto let?" To bo Putinov četrti predsedniški mandat, ki bo morda tudi zadnji, saj ustava dovoljuje zgolj dva zaporedna šestletna mandata. A morda bi lahko po koncu mandata leta 2024 znova izvedel že poznani manever – postal bi premier, nato pa se znova potegoval za predsedniški položaj. Tako je bilo na primer že leta 2008.

Ši: Rusko-kitajski odnosi najboljši do zdaj

Za zmago je Putinu že čestital kitajski predsednik Ši Džinping, ki je pohvalil odnose med državama in jih označil za najboljše doslej. Po njegovih besedah predstavljajo "primer za vzpostavitev novega tipa mednarodnih odnosov". Kitajska je tudi pripravljena na nadaljnje spodbujanje odnosov in tako regionalnega kot globalnega miru, je dodal Ši, ki je bil nedavno potrjen za drugi petletni mandat, poleg tega pa je z odpravo ustavne omejitve mandatov pridobil možnost, da na oblasti ostane nedoločen čas.

Čestitali so mu tudi voditelji Kazahstana, Belorusije, Venezuele, Bolivije, Kube, Kirgizistana, Azerbajdžana in Egipta. Že v nedeljo je čestitke prejel od srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki mu je zaželel, da "še naprej odločno vodi svojo državo po poti napredka". "Prepričan sem, da boste s svojim izjemnim darom voditelja z jasno vizijo in močno voljo,..., še naprej dosegali uspehe v reševanju vseh pomembnih vprašanj za Rusijo," je sporočil Vučić. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je pohvalil "veličasten ruski narod, ki je opravil državljansko dolžnost", bolivijski predsednik Evo Morales pa je dejal, da Putinova zmaga "varuje geopolitično ravnovesje in svetovni mir pred napadom imperializma".

Za zdaj pa Putinove zmage ni komentiral še noben zahodni voditelj. Napetosti z Zahodom so se v zadnjih tednih poglobile, potem ko je Velika Britanija Moskvo obtožila, da je odgovorna za zastrupitev nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke, kar je Putin odločno zanikal.

T. J.