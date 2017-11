Savdska koalicija bombardirala letališče v Jemnu in onemogočila dostavo pomoči

Savdska blokada kot povračilni ukrep za izstreljeno raketo

15. november 2017 ob 11:02

Sana - MMC RTV SLO, Reuters

Letalska napada savdske koalicije sta onesposobila letališče v jemenski prestolnici Sana in onemogočila dostavo pošiljk pomoči v državo, ki ji grozi huda lakote, ob tem pa jo morijo še državljanska vojna, žeja in kolera.

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije se v Jemnu bori proti gibanju uporniških hutijev. Prejšnji teden je zaprla vsa letališča, pristanišča in ceste, ki vodijo v Jemen, s čimer so po lastnih navedbah želeli prekiniti dostavo orožja hutijskim upornikom iz Irana. Koalicija trdi, da gre za povračilne ukrepe na izstrelitev balistične rakete, ki so jo uporniki izstrelili proti Riadu, poroča Al Džazira.

Napad je uničil sisteme za radijsko navigacijo, so sporočili upravljavci letališča, zaradi česar so leti onemogočeni. Savdska koalicija je avgusta 2016 hutijem prepovedala izvajanje vseh letov, razen nekaterih letov Združenih narodov. Po bombardiranju v Jemen ne morejo priti paketi pomoči ZN-ja, poroča Al Džazira

Hutijevski uporniki nadzirajo večino severnega dela Jemna, vključujoč prestolnico Sana in letališče, vendar savdska koalicija nadzira zračni prostor nad letališčem. Zaradi tega ponovna vzpostavitev obratovanja letališča zahteva dogovor med stranema, ki druga drugo krivita za humanitarno katastrofo v državi.

ZN poziva k odprtju vseh pristanišč

Združeni narodi medtem savdsko koalicijo pozivajo k odprtju vseh jemenskih pristanišč, saj je zaradi blokade ogroženih več milijonov življenj. Sedem milijonov ljudi v Jemnu trpi lakoto, izpostavlja odposlanec ZN-ja v Jemnu Jamie McGoldrick.

Napad z avtomobilom zahteval šest življenj

V torek se je v pristaniškem mestu Aden na jugu države razstrelil samomorilski napadalec. V napadu je je umrlo najmanj šest ljudi, več deset je ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela samooklicana Islamska država.

J. R.