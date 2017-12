Hutijevski uporniki v Sani ubili nekdanjega predsednika Jemna Saleha

Še do pred kratkim so bili zavezniki

4. december 2017 ob 13:06,

zadnji poseg: 4. december 2017 ob 16:24

Sana

Jemenski uporniški hutijevci so sporočili, da so v prestolnici Sani ubili nekdanjega predsednika Jemna in še do pred kratkim njihovega zaveznika Alija Abdulaha Saleha. Smrt Saleha so potrdili v njegovi stranki Splošni ljudski kongres.

Jemensko notranje ministrstvo, ki je povezano s hutijevskimi uporniki, je sporočilo, da je bil Saleh ubit po nekaj dneh spopadov med njegovimi silami in hutijevskimi uporniki, ki nadzorujejo prestolnico Sana. Dodali so, da je bilo ubitih tudi več Salehovih privržencev.

Po spletu zaokrožil posnetek s Salehovim truplom

Ob tem so hutijevci objavili tudi videoposnetek, na katerem naj bi bilo Salehovo truplo, zavito v rožnato odejo in z veliko rano na glavi. Na posnetku je videti moške, ki truplo nalagajo na poltovornjak. Hutijevska televizija Al Masirah je ob objavi novice sporočila, da se je s Salehovo smrtjo "končalo obdobje izdajalske milice in njihovega voditelja".

Saleh je bil še do prejšnjega tedna zaveznik hutijevcev v skupnem boju proti silam trenutnega predsednika Abdrabuha Mansurja Hadija. A Saleh se je nato odpovedal zavezništvu, ko je Savdsko Arabijo v soboto pozval k dialogu, kar so hutijevci razumeli kot izdajo.

Od takrat v prestolnici Sana potekajo hudi boji, v katerih je bilo v zadnjih šestih dneh ubitih najmanj 125 ljudi, 238 pa ranjenih, je sporočil Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Letala koalicije držav pod vodstvom Savdske Arabije drugi dan napadajo položaje uporniških hutijevcev, da bi tako podprli Saleha. Strani krivdo za spopade, ki so se začeli po napadu hutijevcev na pomembno mošejo v Sani, ki je pod nadzorom Salehovih sil, valita druga na drugo.

Hadi pozval svoje sile, naj znova zavzamejo Sano

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je v ponedeljek pozvala civiliste, naj se umaknejo z območij v prestolnici, ki so pod nadzorom hutijevcev. Jemenski predsednik Abedrabo Mansur Hadi, čigar vlada deluje iz mesta Aden, je medtem izkoristil spor med nekdanjimi zavezniki v vrstah upornikov in danes ukazal svojim silam, naj skušajo znova prevzeti nadzor nad Sano, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlada je Salehu in njegovim privržencem tudi ponudila pomilostitev. "Predsednik bo kmalu naznanil splošno amnestijo za vse, ki so zadnje mesece sodelovali s hutijevci, in jim umaknil svojo podporo," je dejal premier Ahmad Obaid bin Dagr. "Bomo na strani vseh, ki so proti hutijevskim upornikom," je še dodal.

Humanitarni koordinator za Jemen Jamie McGoldrick pa je izrazil zaskrbljenost nad nasiljem v Sani, kjer je bilo v zadnjih dneh ubitih več kot sto ljudi, več sto pa jih je bilo ranjenih. Ob tem je zahteval humanitarno prekinitev ognja v torek med 10. in 16. uro, da bi se lahko civilisti varno umaknili iz mesta, ranjenim pa bi omogočili zdravstveno oskrbo, so sporočili iz ZN-a.

Raketa proti Združenim arabskim emiratom

Hutijevski uporniki so v nedeljo po lastnih navedbah izstrelili vodeno raketo proti jedrski elektrarni Barakah v Združenih arabskih emiratih (ZAE), ki naj bi sicer začela delovati prihodnje leto. Elektrarno so označili kot "strateško tarčo" in naj bi jo tudi zadeli. A oblasti ZAE so nato zatrdile, da v njihov zračni prostor ni vstopila nobena raketa iz Jemna, kaj šele, da bi ta ogrozila nuklearko. Obenem so zatrdili, da je nuklearka varna, saj imajo vzpostavljeno zračno obrambo, ki bi zaustavila morebitno raketo iz Jemna.

Jemen poligon merjenja moči med Iranom in Savdsko Arabijo

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je posredovanje v Jemnu začela marca leta 2015, potem ko so šiitski uporniški pregnali sunitskega predsednika Hadija v izgnanstvo. Jemen, ena najrevnejših držav na svetu, se je zatem pogreznil v državljansko vojno, kjer svoje moči merita tudi Savdska Arabija, ki podpira predsednika, in šiitski Iran, ki podpira hutijevce. V spopadih je bilo po podatkih Združenih narodov do zdaj ubitih okoli 8.670 ljudi, skoraj 50.000 pa ranjenih.

