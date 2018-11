Kalifornija: Število žrtev požara na severu države se je dvignilo na 48

Manj vetra in vlažnejše vreme zdaj pomagata gasilcem

14. november 2018 ob 10:36

Sacramento - MMC RTV SLO, STA

Šerif okrožja Buttena na severu ameriške zvezne države Kalifornije Kory Honea je sporočil, da se je število smrtnih žrtev požara Camp povzpelo na 48.

Hkrati še vedno uradno pogrešajo več kot 200 ljudi, neuradno pa je število precej večje. Požar je zdaj uradno potrjen za najbolj smrtonosnega v zgodovini Kalifornije. Še vedno ogroža 15.500 objektov, evakuiranih je še vedno okoli 50.000 ljudi. Doslej je bil uradno najbolj smrtonosen požar losangeleškem predelu Griffith Park, ki je leta 1933 zahteval 29 smrtnih žrtev.

Požar Camp je doslej v šestih dneh uničil 50.500 hektarjev površin in 7.000 objektov, večinoma v mestu Paradise, ki je približno 280 kilometrov severno od San Francisca. Večini od 27.000 prebivalcev mesta je uspelo pobegniti, forenzične ekipe s psi pa iščejo tiste, ki jim to ni uspelo.

Manj vetra in nekoliko bolj vlažno vreme zdaj v boju proti ognjenim zubljem pomagata gasilcem. Kot so sporočili, so obsežni požar 30-odstotno omejili. Dodali so, da ga glede na načrte do konca meseca še ne bodo povsem pogasili, piše BBC.

Na jugu Kalifornije še vedno divja požar Woolsey, ki je povzročil evakuacijo 200.000 ljudi na območju premožnega mesta Malibu, zahteval najmanj dve smrtni žrtvi in požgal 400 objektov. Woosley ogroža 38.800 hektarjev.

T. J.