V ZDA aretiran moški, ki naj bi uril otroke za strelske pohode

Otroci so bili ob odkritju v slabem stanju

9. avgust 2018 ob 11:48

Santa Fe - MMC RTV SLO

Potem ko so v puščavi v ameriški zvezni državi Nova Mehika našli 11 podhranjenih otrok, je policija aretirala več ljudi, med njimi tudi moškega, ki naj bi po poročanju ameriških medijev otroke uril, da bi izvedli strelske pohode v šolah.

Tožilstvo meni, da je Siraj Ibn Wahhaj nekatere od otrok, ki so stari od enega do 15 let, učil uporabljati orožje, poroča BBC. Wahhaj je eden od dveh oboroženih moških, ki ju je policija v petek aretirala v Novi Mehiki, drugi je bil Lucas Morton, aretirane pa so bile še tri ženske. Policija je na prizorišču odkrila tudi truplo otroka, in sicer Wahhajevega pogrešanega triletnega sina, Abdula-Ghanija Wahhaja.

Wahhaj je osumljen ugrabitve otroka z njegovega doma v zvezni državi Georgia decembra lani in ravno njegovo iskanje je pripeljalo do aretacij. Mati je v prijavi pogrešanega sina zapisala, da ima otrok napade, oče pa naj bi bil prepričan, da je potreben eksorcizma oziroma izgona hudiča.

Tožilec Timothy Hasson je zahteval, da ostane Wahhaj v priporu, češ da "predstavlja grožnjo otrokom, ki so jih našli, pa tudi celotni skupnosti zaradi orožja in njegovega namena uporabiti to orožje na nezakonit način".

Eden od krušnih staršev enega od 11 otrok je dejal, da je Wahhaj "uril otroke v uporabi jurišne puške v pripravah na prihodnje strelske pohode v šolah", poročajo ameriški mediji.

Vseh pet odraslih, ki so bili aretirani prejšnji teden, so obtoženi zlorabe otrok. Tri aretirane ženske, 35-letni Jany Leveille in Subhannah Wahhaj ter 38-letna Hujrah Wahhaj, naj bi bile matere otrok. Ni pa znana medsebojna povezava treh žensk.

Kot "begunci iz držav tretjega sveta"

BBC poroča, da so policisti, ki so našli otroke, zanje dejali, da so bili kot "begunci iz držav tretjega sveta, ki ne samo, da niso imeli hrane ali sveže vode, ampak so bili tudi brez čevljev, potrebščin za osebno higieno, in bili so oblečeni v umazane cunje".

Oblasti so izvedle racijo na območju, potem ko so prejele sporočilo od nekoga, v katerem je pisalo: "Sestradani smo in potrebujemo hrano in vodo."

Policija je dejala, da so za omenjeno poslopje vedeli že nekaj časa, a da so morali počakati na sodni nalog, da so lahko vanj vstopili, češ da so njegovi stanovalci "najverjetneje močno oboroženi in skrajneži islamske veroizpovedi". Wahhaj je bil ob prihodu policije oborožen s polavtomatsko puško AR-15 in štirimi pištolami.

Newyorški mediji poročajo, da je Wahhajev oče imam Siriaj Wahhaj, vidni muslimanski voditelj v Brooklynu, ki se ga označuje tudi za "enega najbolj občudovanih muslimanskih voditeljev" v ZDA. Bil je priča na sojenju Omarju Abdelu-Rahmanu, ki je bila leta 1993 obsojen za bombni napad na Svetovni trgovinski center.

Leta 1991 je bil Siriaj Wahhaj, oče aretiranega, prvi musliman, ki je vodil uvodno molitev pred ameriškim predstavniškim domom.

