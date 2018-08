ZDA: Vojaška parada, ki si jo je zaželel Trump, preložena na 2019

Parada naj bi stala skoraj 100 milijonov dolarjev

17. avgust 2018 ob 10:07

Washington - MMC RTV SLO, STA

Vojaško parado, ki si jo je v Washingtonu za novembra letos zaželel ameriški predsednik Donald Trump, so dokončno odpovedali oziroma preložili, verjetno na leto 2019, so v četrtek sporočili z ameriškega obrambnega ministrstva.

"Obrambno ministrstvo in Bela hiša sta želela organizirati parado v čast vojnim veteranom in v spomin na stoletnico prve svetovne vojne," je sporočil tiskovni predstavnik ministrstva, polkovnik Rob Manning. "Sprva smo jo želeli pripraviti 10. novembra letos, a smo se dogovorili, da preučimo možnosti v letu 2019," je zapisal v kratkem sporočilu za javnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik Trump je pripravo vojaške parade naročil v začetku leta po navdušenju nad parado ob dnevu Bastilje, ki ji je prisostvoval ob uradnem obisku v Franciji julija lani v Parizu.

Cena? Prava malenkost!

Ideja je bila sicer priljubljena med mnogimi Američani, a naletela na ostre kritike, češ da bi šlo za metanje denarja in da podobne dogodke pripravljajo avtoritarni režimi.

Ko je Bela hiša februarja objavila željo Trumpa, da bi pripravili vojaško parado v Washingtonu, so povedali, da bi stala med 10 in 30 milijonov dolarjev. V četrtek pa je ameriški predstavnik povedal, da bi lahko potrebovali do 92 milijonov dolarjev, čeprav končna vsota še ni znana. Trump je sicer prvotno želel, da bi parado pripravili 4. julija na dan neodvisnosti.

ZDA so vojaško parado zadnjič organizirale leta 1991 po uspešnem pregonu iraških sil iz Kuvajta.

B. V.