Vojaška parada, ki si jo želi Trump, bo novembra. A brez tankov.

Vojaške parade v ZDA so redke

10. marec 2018 ob 16:33

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Vojaška parada, ki si jo je februarja zaželel ameriški predsednik Donald Trump, bo 11. novembra, na dan veteranov, v Washingtonu. Stala naj bi do 30 milijonov dolarjev.

Prejšnji mesec je Trump, potem ko ga je lani navdušila francoska parada v Parizu, obrambno ministrstvo pozval, naj razmisli o izvedbi parade v počastitev ameriške vojske.

Reuters poroča o objavljeni okrožnici ministrstva, ki navaja smernice za izvedbo dogodka. Parada naj bi tako potekala od Bele hiše do poslopja kongresa. V njej ne bodo predstavljeni tanki, da bi bila škoda za cestišča čim manjša, bo pa na koncu velik del parade posvečen zračnim silam.

Glede na okrožnico bo parada osredotočena na delovanje ameriških veteranov skozi zgodovino, začenši z ameriško vojno za neodvisnost.



Takoj po oznanitvi ideje o paradi kritiki opozarjajo na njene stroške. Iz Bele hiše sporočajo, da bo parada ameriške davkoplačevalce stala do 30 milijonov dolarjev.

Vojaške parade v ZDA so redke. Leta 1991 so tanki in na tisoče vojakov paradirali po Washingtonu, da bi proslavili pregon iraških sil iz Kuvajta v zalivski vojni.

B. V.