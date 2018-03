Sarkozy: Tožilstvo nima nobenih dokazov

Sarkozy je bil predsednik Francije en mandat

22. marec 2018 ob 10:37

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy, ki je obtožen korupcije, trdi, da tožilstvo nima dokazov proti njemu. Od prvih obtožb zoper njega iz leta 2011 živi v peklu, je dejal.

Sarkozy je obtožen, da je od nekdanjega libijskega voditelja Moamerja Gadafija prejel sredstva za financiranje predvolilne kampanje leta 2007. "Obtožen sem brez slehernega prepričljivega dokaza zaradi izjav gospoda Gadafija, njegovega sina, nečaka, bratranca, tiskovnega predstavnika, nekdanjega premierja," je dejal Sarkozy v izjavi na sodišču, ki jo je objavil časnik Le Figaro.

"Živim v peklu tega obrekovanja od 11. marca 2011," ko je Gadafi razkril domnevno financiranje, je dodal Sarkozy. Ob tem je pozval tožilstvo, naj ga obravnava kot pričo, ne kot osumljenca. "V 24 urah pridržanja sem na vso moč poskušal pokazati, da resni neposredni dokazi, potrebni za obtožbo nekoga, ne obstajajo," je dejal 63-letnik.

Za francosko-libanonskega poslovneža Ziada Takieddina, ki trdi, da je konec leta 2006 ali na začetku leta 2007 na francosko notranje ministrstvo prinesel tri kovčke z več milijoni evrov gotovine, je Sarkozy, ki je bil tedaj notranji minister, dejal, da gre za človeka z zelo sumljivim značajem in dvomljivo preteklostjo.

Dovolj dokazov za vložitev obtožnice

Sarkozy, ki je bil predsednik en mandat v letih 2007–2012, je obtožen korupcije, nezakonitega financiranja kampanje in prikrivanja libijskih javnih sredstev. Sodniki so po petih letih preiskovanja in dveh dneh zaslišanja Sarkozyja v sredo odločili, da je dovolj dokazov za vložitev obtožnice. Policija ga je pridržala v torek.

Očitki o financiranju kampanje z denarjem libijskega režima so stari že več let, a tokratno zaslišanje je bilo prvo, povezano s tem. Državno tožilstvo v Parizu je preiskovalni postopek uvedlo aprila 2013.

B. V.