Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je obtožen korupcije, ker naj bi prejel več milijonov evrov od nekdanjega libijskega diktatorja Moamerja Gadafija za financiranje volilne kampanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na pravosodne vire. Foto: EPA Sorodne novice Sarkozyja pridržali zaradi domnev, da je Gadafi financiral njegovo kampanjo Dodaj v

Nekdanji francoski predsednik Sarkozy obtožen korupcije

21. marec 2018 ob 22:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je obtožen korupcije, ker naj bi prejel več milijonov evrov od nekdanjega libijskega diktatorja Moamerja Gadafija za financiranje volilne kampanje.



Sarkozyja so po dveh dneh zaslišanj izpustili iz pripora. Obtožen je pasivne korupcije, nezakonitega financiranja volilne kampanje ter prikrivanja libijskih javnih sredstev. Francoska policija je Sarkozyja v zvezi z očitki, da je kampanjo za predsedniške volitve leta 2007 financiral z denarjem iz Libije, pridržala v torek.

Očitki o financiranju kampanje z denarjem libijskega režima nekdanjega diktatorja Moamerja Gadafija so sicer stari že več let, a tokratno zaslišanje je bilo prvo v zvezi s tem. Državno tožilstvo v Parizu je preiskovalni postopek uvedlo aprila 2013. V kampanji pred lanskimi predsedniškimi volitvami je Sarkozy te navedbe odločno zavrnil.

Francosko-libanonski poslovnež Ziad Takieddine je v intervjuju za francoski novičarski portal Mediapart novembra lani razkril, da je konec leta 2006 ali v začetku leta 2007 na francosko notranje ministrstvo prinesel tri kovčke, ki jih je pripravil libijski režim in v katerih je bilo skupno pet milijonov evrov. Sarkozy je bil tedaj notranji minister.

Sarkozyja so pridržali nekaj tednov po aretaciji njegovega nekdanjega družabnika Alexandra Djouhrija v Londonu. Djouhrija so po plačilu varščine izpustili na prostost, februarja pa so ga pridržali na podlagi drugega francoskega pripornega naloga, ker se ni odzval večkratnemu vabilu na zaslišanje. Po napovedih ga bodo zaslišali 28. marca.

B. R.