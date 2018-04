Severna Koreja je ustavila vse jedrske poskuse

Kaj bo z obstoječim jedrskim orožjem, ni znano

Severna Koreja je sporočila, da je ustavila vse jedrske poskuse in ne bo več izstreljevala raket srednjega in dolgega dosega, saj je država z razvojem jedrskega orožja dosegla svoj cilj.

"Naš jedrski program je dokončan, zato ne potrebujemo več jedrskih poskusov in izstrelitev raket srednjega in dolgega dosega, izstrelišče za jedrske rakete Pyunggye-ri na severu pa bomo zaprli," je po poročanju državne agencije KCNA sporočil voditelj države Kim Džong Un, ki naj bi se tudi odločil, da bo Severna Koreja odslej sodelovala z mednarodno skupnostjo za zaustavitev jedrskih preizkusov po vsem svetu in ne bo nikoli prva uporabila jedrskega orožja, niti ga prodajala komu drugemu. "Prizadevali si bomo za stike in aktivni dialog s sosednjimi državami ter mednarodno skupnostjo," so še dodali.

Ta odločitev je bila sprejeta na petkovem zasedanju centralnega komiteja komunistične partije, na katerem so potrdili strateški zasuk severnokorejske politike do ZDA in Južne Koreje. Kim je že v novoletnem nagovoru razglasil, da sta "jedrski in balistični program države končana".

Trump: Velik napredek

Ustavitev jedrskega programa Severne Koreje močno povečuje možnosti za uspeh napovedanega prvega srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in Kimom, ki naj bi bilo konec maja ali v začetku junija na še neznanem kraju.

Odzivi na presenetljivo in nepričakovano novico iz Pjongjanga seveda kar dežujejo. Med prvimi se je prek Twitterja odzval prav Trump, ki je zapisal: "Severna Koreja je pristala v prekinitev vseh jedrskih preizkusov in zaprla jedrsko izstrelišče. To je zelo dobra novica za Severno Korejo in za svet - velik napredek! Veselim se najinega vrha."

Peking, glavni zaveznik Pjongjanga, je sporočil, da bo zasuk v politike Severne Koreje "sprostil razmere v regiji", japonski premier Šinzo Abe pa je novico iz Pjongjanga pozdravil, a opozoril, da ji morajo slediti tudi dejanja.

Usmeritev v socialno gospodarstvo

Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je še sporočila, da se je Kim odločil popolnoma spremeniti smer svoje države in se bo zdaj posvetil gospodarskemu razvoju. "Ves naš trud bomo usmerili v izgradnjo močnega socialističnega gospodarstva in v izboljšanje življenjskega standarda ljudi prek mobilizacije vseh človeških in materialnih virov," poroča KCNA. Ob tem naj bi voditelj verjel, da je najboljša pot naprej normalizacija odnosov z drugimi državami.

Napoved konca jedrskih poskusov je sicer dobrodošla, vendar pa so ZDA skupaj z regionalnimi zaveznicami do zdaj zahtevale jedrsko razorožitev. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA namreč poroča, da je razlog za konec poskusov to, da je Severna Koreja dosegla svoj cilj in razvila jedrsko orožje ter raketne izstrelke do te mere, da poskusi menda niso več potrebni. Ni pa še jasno, kaj namerava Pjongjang storiti z jedrskim orožjem, ki ga je dolga leta kopičil.

Vrh obeh Korej 27. aprila

Da je Pjongjang pripravljen na popolno jedrsko razorožitev in da za to ne postavlja nobenih pogojev, kot je na primer umik ameriških sil s Korejskega polotoka, je že v petek zatrdil tudi južnokorejski predsednik Mun Džae In, ki se bo s Kimom srečal 27. aprila. Na vrhu obeh Korej - prvem po več kot desetletju - naj bi voditelja tudi končno podpisala mirovni sporazum med državama, s katerim bi se tudi uradno končala korejska vojna, ki je trajala med letoma 1950 in 1953. Državi pa sta v petek vzpostavili tudi vročo telefonsko povezavo med obema voditeljema.

Severna Koreja je v preteklosti izvedla številne jedrske poskuse. Nekatere rakete so eksplodirale kmalu po izstrelitvi, druge pa so potovale več sto kilometrov, preden so padle v morje. Samo leta 2017 so izvedli pet jedrskih poskusov, nazadnje 29. novembra, ko so uspešno preizkusili nov tip medcelinske balistične rakete hwasong-15, ki bi lahko dosegla celo celinski del ZDA.

Življenje pod sankcijami

Varnostni svet Združenih narodov je zaradi jedrskega programa gospodarske sankcije proti Severni Koreji uvedel leta 2006, od takrat pa so postajale vse bolj stroge. Tako je država praktično izključena iz mednarodne trgovine, saj ne sme uvažati premoga, železa, morske hrane in tekstilnih izdelkov, uvoz nafte pa je omejen.

Spodbudno, a ...

Nekateri strokovnjaki svarijo, da je treba Kimove besede jemati previdno, saj bi lahko z njimi želel le doseči, da mednarodna skupnost ukine sankcije proti državi, spet drugi pa tudi opozarjajo, da Kim v govoru ni omenil raket kratkega dosega, ki bi lahko dosegle Japonsko ali Južno Korejo.

