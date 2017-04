Severna Koreja: "ZDA prihajajo z ogromno jedrskega orožja"

Kitajska poziva k mirni rešitvi težave

14. april 2017 ob 07:41

Pjongjang - MMC RTV SLO/Reuters

Severni Korejci obsojajo premik ameriške mornariške skupine Carl Vinson proti Korejskemu polotoku, saj naj bi ZDA s tem na območje pripeljale "ogromno količino jedrskih strateških sredstev".

Raketni napad ZDA na Sirijo prejšnji teden je sprožil številna ugibanja o namerah ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede Severne Koreje, ki je v zadnjem času izvedla nekaj raketnih in jedrskih poskusov, s čimer kljubuje resolucijam Združenih narodov in dvostranskim pogodbam.

Podpredsednik ZDA Mike Pence se odpravlja na 10-dnevno pot v Azijo, kjer bo najprej obiskal Južno Korejo. ZDA ob tem svarijo, da je "strateške potrpežljivosti" konec.

Predstavnik Inštituta za razoroževanje in mir severnokorejskega zunanjega ministrstva je v izjavi podal, da "ZDA na Korejski polotok, največje svetovno žarišče, prinašajo ogromno jedrskih sredstev, kar resno ogroža mir in varnost na polotoku ter položaj potiska na rob vojne", in dodal, da "to ustvarja nevaren položaj, v katerem lahko vsak hip izbruhne termojedrska vojna, ki bi ogrozila svetovni mir in varnost".

Ameriško 100.000-tonsko letalonosilko Carl Vinson sicer poganjata dva jedrska reaktorja, na njej pa je prostora za skoraj 100 letal.

Severna Koreja v soboto praznuje "dan sonca". Na ta dan bi bil 105. rojstni dan ustanovitelja in prvega predsednika države Kim Il Sunga. Na državne praznike so Severni Korejci že večkrat izvedli raketne in jedrske poskuse.

Kitajska poziva k mirni rešitvi

Kitajska, sicer edini zaveznik Severne Koreje, ki pa nasprotuje njenemu programu oboroževanja, je pozvala k pogovoru za mirno rešitev razmer in jedrsko razorožitev polotoka.

"Vojaške sile ne morejo rešiti težave," je dejal kitajski zunanji minister Vang Ji in dodal, da morajo sprte strani nesoglasja izkoristiti kot priložnost, da se vrnejo k pogovorom.

Trumpova administracija naj bi medtem za Severno Korejo pripravljala ekonomske sankcije. Predsednik Trump je dejal, da bo "poskrbel za problem Pjongjanga" ter izrazil prepričanje, da bo kitajski predsednik Ši Džinping pomagal po najboljših močeh in dodal, da so se ZDA sicer pripravljene soočiti s krizo tudi brez kitajske pomoči.

57 tisoč Japoncev v Severni Koreji

Medtem japonski mediji poročajo, da bo japonska vlada sprejela vse varnostne ukrepe glede mogočih novih provokacij Severne Koreje. Vladni pogovori naj bi potekali tudi o reševanju okoli 57.000 japonskih državljanov v Severni Koreji ter tudi, kako se spopasti z možnostjo prihoda severnokorejskih prebežnikov na Japonsko, med katerimi bi lahko bili tudi severnokorejski vohuni in agentje.

Tiskovni predstavnik japonske vlade Jošihide Suga je dejal, da japonska vlada zbira in proučuje informacije o severnokorejskih jedrskih in raketnih potezah ter dodaja, da so v stiku tako z ZDA kot s Severno Korejo, ki jo pozivajo k opustitvi provokativnih akcij in upoštevanju resolucij ZN-a.

J. R.