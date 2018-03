Severnokorejski zunanji minister na obisku na Švedskem

Švedska ima veleposlaništvo v Pjongjangu od leta 1975

15. marec 2018 ob 20:45

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Na Švedsko je prispel severnokorejski zunanji minister Ri Yong-ho. Pogovori s švedsko zunanjo ministrico Margot Wallström bi lahko bili priprava na srečanje Kim Džong Una z Donaldom Trumpom.

Ri bo s švedsko kolegico govoril o jedrskem razoroževanju Korejskega polotoka, morebitnem srečanju med Kimom in Trumpom ter usodi treh Američanov, pridržanih v Severni Koreji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ministra bosta razpravljala o varnostnih razmerah na Korejskem polotoku, ki je visoko na dnevnem redu Varnostnega sveta Združenih narodov," so sporočili s švedskega zunanjega ministrstva. Švedska, ki sicer zastopa ameriške interese v Severni Koreji, trenutno zaseda mesto nestalne članice VS-ja ZN-a.

Švedska ima dolgoletne diplomatske odnose s Pjongjangom. Leta 1975 je kot prva zahodna država odprla veleposlaništvo v Severni Koreji. Med drugim tam zastopa interese ZDA, Kanade in Avstralije.

Zgodovinsko srečanje na Švedskem?

Svetovni mediji so Švedsko omenjali kot morebiten kraj srečanja med voditeljema ZDA in Severne Koreje, če se bo to zares zgodilo, vendar na švedskem zunanjem ministrstvu tega niso želeli komentirati. Švedski premier Stefan Löfven se je prejšnji teden v Beli hiši sešel s Trumpom in mu povedal, da je Švedska pripravljena pomagati, če jo bodo za to prosili.

Ameriški predsednik je prejšnji teden sprejel Kimovo vabilo na srečanje, ki naj bi bilo organizirano do maja. Kraj in čas še nista določena. V primeru srečanja bo to prvo srečanje ameriškega predsednika in voditelja izolirane komunistične države.

B. V.