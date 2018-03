Zgodovinsko srečanje Severne in Južne Koreje, na mizi celo odpoved jedrskemu orožju

Vrh voditeljev obeh Korej bo aprila

6. marec 2018 ob 13:12

Pjongjang - MMC RTV SLO, STA

Severna in Južna Koreja sta se dogovorili, da se bosta voditelja obeh držav srečala aprila v severnokorejski obmejni vasi Panmunjom.

Severna Koreja se je prav tako pripravljena odpovedati jedrskemu orožju, če bo režimu v Pjongjangu zagotovljena varnost.

"Južna in Severna Koreja sta se dogovorili za tretji vrh v Panmujonu konec aprila," je sporočil svetovalec južnokorejskega predsednika za nacionalno varnost Chung Eui-yong, ki se je med obiskom v Pjongjangu srečal s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.

To bo tretje srečanje voditeljev obeh Korej, ki sta tehnično še vedno v vojni, saj se je korejska vojna (1950-1953) končala s prekinitvijo ognja in ne z mirovnim sporazumom.

Prvo srečanje obeh Korej je bilo leta 2000, drugo pa leta 2007. Takratna južnokorejska predsednika Kim Dae-jung in Roh Moo-hyun, ki sta oba zagovarjala dialog s Pjongjangom, sta se sestala s Kimovim očetom Kim Džong Ilom.

Vzpostavitev komunikacije

Seul in Pjongjang sta se ob obisku južnokorejske delegacije dogovorila tudi za vzpostavitev komunikacijske povezave med južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom in severnokorejskim voditeljem, s čimer naj bi ublažili vojaške napetosti, je povedal Chung in dodal, da se bosta voditelja prvič pogovarjala po telefonu pred načrtovanim vrhom.

Severna Koreja je po Chungovih navedbah tudi obljubila, da bo v času dialoga zamrznila svoj jedrski in raketni program.

"Severna Koreja je pokazala jasno voljo za jedrsko razorožitev Korejskega polotoka in dala jasno vedeti, da ni razloga za posedovanje jedrskega programa, če bodo vojaške grožnje Severni Koreji odstranjene in če bo zagotovljena varnost režimu," je povedal Chung.

