Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Volitve v Avstriji bodo potekale 15. oktobra. Foto: Reuters Sorodne novice Avstrija namerava znižati otroške dodatke za tuje delavce Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski delavci v Avstriji bi lahko ostali brez pet milijonov evrov

Pogajanja o predlogu so zastala

13. junij 2017 ob 08:40

Dunaj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Avstrijska ljudska stranka vztraja, da vlada še pred jesenskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami sprejme zakon o znižanju otroških dodatkov za otroke migrantov, ki dnevno v Avstrijo prihajajo na delo.

Po poročanju dopisnice RTV Slovenija iz Avstrije Petre Kos Gnamuš bi to za Slovenijo pomenilo, da bi izgubila približno 5 milijonov evrov.

Gre za delavce, ki stanujejo v Sloveniji in so zaposleni v Avstriji. Ti so upravičeni do prejemanja otroških dodatkov, enako kot avstrijski delavci.

Po zadnjih podatkih slovenski delavci za enega otroka povprečno prejmejo mesečno 114 evrov. Za primerjavo, avstrijski otroci prejmejo 150 evrov.

Novi zakon naj bi zmanjšal otroške dodatke za delavce migrante na raven življenjskih stroškov držav, iz katerih prihajajo. Tako bi Avstrija prihranila okoli 100 milijonov evrov.

Slovenski delavec v Avstriji Herman Novak pravi, da je Avstrija velika priložnost za slovenske delavce zaradi teh in drugih dodatkov, olajšav in ugodnosti.

Socialdemokrati so predlog ljudske stranke načeloma sprejeli, pogajanja pa so se medtem ustavila. Vprašanje je torej, ali se bo vladnima partnericama, trenutno v procesu ločitve, uspelo dogovoriti še pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami.

G. V.