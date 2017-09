Špansko-maroška teroristična celica pripravljala večji napad

Tudi v napadih v Kataloniji več napadalcev maroškega rodu

6. september 2017 ob 17:21

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Španska in maroška policija sta aretirali šest članov domnevne teroristične celice, ki naj bi pripravljala večji napad. Eden od osumljenih je bil aretiran v španski eksklavi Melilla na severu Afrike, pet pa v Maroku.

Policija je skupino domnevnih teroristov aretirala tri tedne po napadih v Kataloniji, v katerih je življenje izgubilo 16 ljudi, velik del napadalcev pa je bilo maroškega porekla.

"V preiskavi maroških varnostnih sil so našli dokaze, da je skupina načrtovala večji teroristični napad, na skrivnih nočnih sestankih so trenirali in simulirali umore z obglavljanjem," je sporočilo špansko notranje ministrstvo. Podobno je tudi maroško notranje ministrstvo zapisalo, da so aretirane osebe vadile, kako prerezati vrat z nožem.

Skupina je postala aktivna v mestu Beni Chiker na severovzhodu province Nador, člani pa so načrtovali več napadov v Maroku in Španiji. Pet domnevnih teroristov je Maročanov, od katerih je eden živel v Španiji, šesti pa je španski državljan maroškega porekla.

Radikaliziral ranljive mlade

Španska policija je še dodala, da je vodja skupina 39-letni Španec, ki ima korenine v Maroku, živel pa je v Melilli. Policija ga je aretirala, ko je bil v Maroku. Kot pomočnik učitelja je v centru za prevzgojo mladoletnikov izvajal različne aktivnosti novačenja in radikaliziranja mladih v ranljivih razmerah.

Katalonijo sta 17. avgusta pretresla krvava teroristična napada. V Barceloni je napadalec s kombijem zapeljal na turistično ulico Rambla, kjer je umrlo 15 ljudi, več kot sto pa je bilo poškodovanih. Čez nekaj ur je sledil podoben napad v Cambrilsu, 120 kilometrov južno od Barcelone, pri čemer je umrl en človek.

Med smrtnimi žrtvami napadov je bil tudi voznik avtomobila, s katerim je želel zbežati eden od osumljencev. Napada v Kataloniji je izvedla 12-članska teroristična celica, ki pa jo je policija onesposobila. Šest od njih jih je policija ubila, dva pa sta umrla v eksploziji v Alcanarju pred napadom v Barceloni, ko se je skupina pripravljala na še večji napad.

K. S.