Špansko ustavno sodišče kaznovalo organizatorje katalonskega referenduma

Evropska skupnost: "Rajoy priliva olja na ogenj"

21. september 2017 ob 18:18,

zadnji poseg: 21. september 2017 ob 21:20

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters

Špansko ustavno sodišče je odločilo, da zaradi sodelovanja pri organizaciji referenduma o neodvisnosti finančno kaznuje 24 katalonskih uradnikov, medtem ko Katalonci še naprej množično protestirajo.

Španski premier Mariano Rajoy je voditelje katalonskih separatistov pozval, naj prenehajo "zaostrovati razmere". "Ustavite to zaostrovanje radikalizma in neposlušnosti enkrat za vselej," je Rajoy v televizijskem govoru pozval Katalonce, ki še naprej vztrajajo na ulicah in zahtevajo izvedbo referenduma o neodvisnosti 1. oktobra, ki ga je špansko ustavno sodišče razglasilo za nezakonitega.

Španska policija je v racijah preiskala več katalonskih ministrstev in aretirala 14 uradnikov. "Postalo je očitno, da ne bomo mogli voliti, kot bi si želeli," je za lokalno televizijo TV3 povedal namestnik katalonskega premierja in finančni minister Oriol Junqueras in dodal, da so španske oblasti "spremenile pravila".

Katalonske oblasti so tako prvič izrazile dvom o prihajajočem referendumu, čeprav je Junqueras prepričan, da ga bodo vseeno izvedeli s številčno udeležbo - debate in protesti pa so sprožili odzive v mednarodni skupnosti.

Finančne kazni za katalonske uradnike

Špansko ustavno sodišče je odločilo, da kaznuje 24 katalonskih uradnikov in politikov, ki so vpleteni v organizacijo referenduma o neodvisnosti Katalonije, z do 12.000 evrov kazni na dan. Sodišče je kaznovalo tako Junquerasa ter aretiranega odgovornega za volitve Josepa Mario Joveta.

Drugega uradnika so kaznovali s plačilom 6.000 evrov na dan. Oba bosta morala plačevati kazen, dokler ne bosta utemeljila, da sta "popolnoma prenehala s kakršnimikoli dejavnostmi, ki jih je možno razumeti kot neizpolnjevanje zaustavitve referenduma", so sporočili s sodišča.

Najvišja kazen, 12.000 evrov na dan, je doletela tudi sedem članov volilnega odbora, ki so ga vzpostavili za namen referenduma. 15 ljudi, ki so bili člani lokalnih odborov, pa mora plačati 6000 evrov kazni.

Sturgeonova poziva k dialogu

Škotska premierka Nicola Sturgeon, ki se na domačih tleh prav tako zavzema za neodvisnost, je izrazila upanje, da bo španski in katalonski vladi uspelo izpeljati pogovore za rešitev položaja. Preostale članice Evropske unije se ob razplamteli debati o katalonski neodvisnosti bojijo avtonomističnih teženj Flamcev v Belgiji in Lombardijcev v Italiji.

Juncker spominja na "Prodijevo doktrino"

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je po izjavah iz Katalonije, da si želijo ostati v Evropski uniji, opomnil na "Prodijevo doktrino", po kateri mora odcepljajoča se država izstopiti iz EU-ja in se lahko vrne šele po pravni pridobitvi neodvisnosti v državi, iz katere je izstopila. Dodal je, da "regionalne tradicije ne bi smele postati sestavina separatizma in fragmentacije Evrope".

Tiskovni predstavnik nemške kanclerke Angele Merkel je sporočil, da gre za "notranjo zadevo Španije", in ponovil stališče kanclerke, da si želi ohranjanja stabilnosti v Španiji.

Rajoy "priliva olje na ogenj"

"Po Evropi narašča zaskrbljenost nad Rajoyevim načinom spopadanja s položajem," meni Steven Blockmans iz Centra za študije evropske politike in dodaja, da španski premier s svojim načinom dela le priliva olje na ogenj pri katalonski debati o neodvisnosti.

"Rajoy je prilil ogromno olja na ogenj, s čimer je spodbudil debato o neodvisnosti. Naredil je veliko napako," je španskega premierja okrcala tudi nemška voditeljica Zelenih v Evropskem parlamentu Ska Keller.

Protestniki zahtevajo izpustitev aretiranih

Po policijskih racijah se je na ulicah katalonskih mest zbralo več deset tisoč protestnikov, ki so se zbrali pred stavbami katalonske vlade ter v središču Barceloni in več drugih katalonskih mestih zaprli ulice. Protestniki s katalonskimi zastavami so zahtevali izpustitev aretiranih uradnikov. "Če nam ne bodo dovolili voliti, bomo volili na ulicah," je sporočila 26-letna protestnica Laura Aparicio.

V noči s srede na četrtek se je sicer pred barcelonsko policijsko postajo zbrala tudi množica proti katalonski neodvisnosti, ki so razvili španske državne zastave.

J. R.