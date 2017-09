Katalonci pred referendumom: "Ne bojimo se"

Izid je negotov

15. september 2017 ob 09:27

Tarragona - MMC RTV SLO, STA

V Kataloniji se je z zborovanjem v mestu Tarragona začela uradna kampanja pred referendumom za neodvisnost, ki bo prvega oktobra.

Kljub naraščajočim pritiskom iz Madrida se je v mestu zbralo več tisoč zagovornikov samostojnosti te najbogatejše španske pokrajine, med njimi katalonski predsednik Carles Puigdemont in drugi vidni zagovorniki samostojnosti. Med zborovanjem je bilo slišati vzklike, kot so "Neodvisnost", "Glasovali bomo" in "Ne bojimo se".

"Tistim, ki dvomijo, sporočam, da bodo 1. oktobra pred zelo lahko odločitvijo: ne glasujte za tiste, ki nas želijo obdržati v temi, pojdite na cesto in se udeležite referenduma," je pred okoli 8.000 podporniki dejal Puigdemont. "Glasujte in s tem boste v temo, ki je trajala že preveč let, prinesli svetlobo," je še dodal katalonski predsednik.

Kvorum ni določen

V Tarragoni so zagovorniki samostojnosti Katalonije sicer v manjšini. Tamkajšnji socialistični župan Josep Felix Ballesteros je že zavrnil, da bi za referendum dal na razpolago mestne prostore. Županja Barcelone Ada Colau je medtem v četrtek prek Twitterja sporočila, da bodo meščani lahko glasovali na referendumu, vendar pri tem po njenih besedah javne ustanove in uslužbenci ne bodo smeli biti podvrženi kakršnim koli tveganjem.

Katalonska vlada ni določila minimalne volilne udeležbe, ki naj bi bila potrebna za veljavnost referenduma, a bo visoka volilna udeležba po mnenju poznavalcev vseeno ključnega pomena za njegovo legitimnost.

Katalonski volivci so glede podpore samostojnosti razdeljeni. V javnomnenjski raziskavi julija letos se je 49,4 odstotka vprašanih izreklo proti samostojnosti, 41,1 odstotka jih je bilo za. Več kot 70 odstotkov je ob tem izreklo željo, da referendum prinese končno rešitev tega vprašanja.

Madrid je referendum že razglasil za nezakonit.

A. P. J.