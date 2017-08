Sporne jajčne izdelke odpoklicali tudi na Madžarskem

Afera dobiva nove razsežnosti

16. avgust 2017 ob 17:48

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Madžarska se je pridružila skupini 16 evropskih držav, v katerih so našli jajca oziroma izdelke z jajci, ki vsebujejo človeku potencialno škodljivo količino insekticida fipronil. Državna uprava za varno hrano je odredila odpoklic iz Nemčije uvožene zamrznjene azijske hrane, poleg tega pa tudi obvestila vse uvoznikove odjemalce.

Ukrep je sledil obvestilu Nemčije, ki je države EU prek evropskega sistema hitrega obveščanja opozorila na prisotnost fipronila v izdelkih enega od nemških izvoznikov.

Iz Nemčije medtem prihajajo informacije, da naj bi v to državo prispelo precej več okuženih jajc, kot so pristojni predvidevali sprva. Razširil jih je časnik Neue Osnabrücker Zeitung, ki je danes poročal, da je samo v zvezno deželo Spodnja Saška prispelo 28,1 milijona okuženih jajc. Nemško kmetijsko ministrstvo je v preteklih dneh govorilo o skupni številki 10,7 milijona.

Afera z oporečnimi jajci je izbruhnila 1. avgusta. Sledili so umiki milijonov jajc in na tone jajčnih proizvodov s trgovskih polic, več perutninskih farm so zaprli, države pa so začele z medsebojnimi obtožbami in iskanjem glavnega krivca. Jajca z vsebnostjo fipronila so do zdaj našli v 17 evropskih državah vključno z Madžarsko in celo v Hongkongu.

Škandal zakuhalo nizozemsko podjetje

Evropska komisija je v petek napovedala sklic izrednega sestanka na ravni ministrov, ki bo predvidoma potekal 26. septembra. Cilj srečanja bo ustaviti medsebojna obtoževanja, predvsem pa iz dogajanja izluščiti lekcije, ki bodo omogočile izboljšanje sistema in preprečitev kriminalnih dejavnosti.

Do zdaj zbrani podatki kažejo, da je škandal zakuhalo nizozemsko podjetje Chickfriend, ki so ga kmetje najeli za zdravljenje kokoši, ki jih je napadel zajedavec rdeča pršica. Fipronil je pogosto uporabljen v proizvodnji veterinarskih produktov za zatiranje bolh, uši in klopov. Vendar pa ne sme biti uporabljen za zdravljenje živali, ki so namenjene za človeško prehrano, kot so piščanci. V večjih količinah lahko ta insekticid škoduje jetrom, ščitnici in ledvicam.

K. S.