Srebrenica Dodiku podelila najvišje priznanje

Predsednik Republike srbske ne priznava genocida

12. marec 2018 ob 11:23

Srebrenica - MMC RTV SLO, STA

Srebrenica je predsedniku Republike srbske Miloradu Dodiku podelila zlato plaketo, najvišje občinsko priznanje, za njegov doprinos k razvoju te občine. Bošnjaški predstavniki so podelitev, ki so jo označili za sramotno, bojkotirali.

Podelitev zlate plakete je predlagal župan Srebrenice Mladen Grujičić, podprli pa so ga vsi člani skupščine, ki pripadajo srbskim strankam, medtem ko so bošnjaški predstavniki takrat sejo protestno zapustili. Glavni razlog za njihov gnev je, da Dodik zanika genocid nad Bošnjaki v tem mestu leta 1995.

Tudi ob prejemu priznanja Dodik ni izrekel besede genocid - Meddržavno sodišče v Haagu in Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije sta poboj v Srebrenici označila kot genocid-, temveč je govoril "tragediji v Srebrenici." "To je poseben kraj zaradi tragedije, ki se je tu zgodila, a tudi kraj, ki ponuja možnost za spravo, da se bolečina ne deli, ampak da odgovarjajo vsi, ki so odgovorni za zločine," je dejal. Ob Dodiku se je podelitve udeležil tudi srbski obrambni minister Aleksandar Vulin.

"Sramotno je podeliti priznanje človeku, ki žali žrtve genocida, poveličuje vojne zločine in zanje dodeljuje odličja," je ob tem sporočil občinski odbor bošnjaške Stranke demokratske akcije (SDA). Razočaranje nad dodelitvijo so izrazile tudi članice združenja Matere Srebrenice.

K. T.