Stavka poljske opozicije "obrodila sadove"

Vladajoča koalicija želela omejiti poročanje iz parlamenta

12. januar 2017 ob 19:11

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Poljska liberalna opozicija je prekinila skoraj mesec dni dolgo sedečo stavko v parlamentu, potem ko je vlada odstranila sporne medijske omejitve.

Poljska opozicija je od 16. decembra zasedala plenarno dvorano varšavskega parlamenta. "Prekinjamo naš protest," je povedal vodja opozicijske stranke Državljanska platforma (PO) Grzegorz Schetyna in dodal: "Ker je medijska prisotnost v parlamentu sedaj vzpostavljena, smo prekinili naš protest."

Poljski parlament ne bo zasedal do 25. januarja, ker je predsednik parlamenta Marek Kuchcinski menil, da "je potrebna podrobna analiza tega, kar se je dogajalo zadnjih nekaj tednov".

Poslanci PO so zasedali parlament od sredine decembra, potem ko je vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) objavila načrte za omejitev dostopa novinarjev do spremljanja dogodkov v parlamentu.

Stop fotografiranju in snemanju v parlamentu

Nova pravila poročanja iz parlamenta bi med drugim določala, da sta lahko na tribuni parlamenta, namenjeni novinarjem, hkrati zgolj dva stalno akreditirana novinarja iz istega medija. Poleg tega v parlamentu ne bi smeli več fotografirati in snemati.

Pravila bi tako preprečevala novinarjem, da bi poslance posneli pri kršenju pravil, kot je na primer glasovanje namesto odsotnega kolega. Dostopne bi bile zgolj fotografije in video posnetki uradnega video servisa. Prav tako bi lahko bil novinarjem omejen dostop do poslancev, ker bi delali v stavbi, ločeni od parlamenta.

Zapleti tudi pri sprejemanju proračuna

Poljska opozicija je protestirala tudi zaradi nasprotovanja sprejetju proračuna, ki je potekal v nenavadnih okoliščinah. Glasovanje o proračunu za prihodnje leto je bilo namreč prestavljeno v manjšo dvorano, ker je govorniški oder v veliki dvorani več ur zasedalo okoli 30 opozicijskih poslancev, ki so protestirali proti novim pravilom za medije. Opozicija je potrditev proračuna označila za nezakonito in pozvala k ponovitvi glasovanja.

Schetyna je že pozval predsednika Andrzeja Dudo, naj ne podpiše proračuna ter obenem pozval Kuchcinskega k odstopu zaradi vpletenosti v parlamentarno krizo.

A. V.