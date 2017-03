Stoltenberg članice Nata poziva k povečanju vojaških izdatkov

Le pet članic namenja dva odstotka BDP-ja za vojsko

13. marec 2017 ob 17:32

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v letnem poročilu zavezništva članice pozval k povečanju izdatkov za vojske. To naj bi bi bilo nujno za ohranitev čezatlantskega zavezništva.

Leta 2016 je po Stoltenbergovih besedah cilj dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo izpolnilo zgolj pet zaveznic, in sicer ZDA, Velika Britanija, Poljska, Estonija in Grčija. "V letu 2017 moramo podvojiti naše napore," je v poročilu zapisal generalni sekretar. "To je nujno potrebno za ohranitev trdnosti čezatlantskih vezi, ki je temelj našega zavezništva," je še izpostavil.

Poročilo znova kaže na neravnovesje med ZDA in drugimi članicami, ki za vojske namenjajo precej manj sredstev. "Porazdelitev stroškov znotraj zavezništva je še vedno nepravična," je zapisal Stoltenberg. Sredstva, ki jih za vojsko namenijo ZDA, namreč predstavljajo 68 odstotkov vojaških izdatkov vseh članic.

Novi ameriški predsednik Donald Trump je sicer zaveznice večkrat pozval, naj izpolnijo svoje finančne obveznosti, Nato pa je označil tudi za zastarelo organizacijo, s čimer je med ostalimi članicami sprožil ogorčenje.

Članice spet povečujejo vojaške izdatke

Članice Nata so po več letih rezanja vojaških izdatkov začela spet povečevati sredstva. Skupni izdatki so se lani povečali za 3,8 odstotka oziroma 10 milijard dolarjev. Ob tem je 23 držav povečalo delež BDP-ja, namenjen vojski.

Slovenija bo dala več za vojsko

Kot je dejala slovenska obrambna ministrica Andreja Katič, je lani tudi Sloveniji uspelo zaustaviti padanje vojaških izdatkov, v prihodnje pa vlada namerava v ta namen vsako leto znova zagotoviti dodatnih 20 do 30 milijonov evrov.

V letu 2017 je tako za obrambni resor predvidenih 384 milijonov evrov izdatkov. To bi pomenilo, da bi bil predvideni delež obrambnih izdatkov 0,93 odstotka BDP-ja. Kljub temu, da gre za enega najnižjih odstotkov doslej, je ta še vedno višji od finančnega načrta za leto 2016, ko je bil predvideni delež 0,91 odstotka. Ta delež je nato do konca leta sicer narasel na 1,01 odstotka.

Podobno na slovenskem ministrstvu za obrambo pričakujejo, da bo končni odstotek za leto 2017 višji. Kot je pretekli teden pojasnil generalni sekretar na ministrstvu Boris Balant, naj bi do konca leta zrasel predvidoma na 0,97 ali 0,98 odstotka BDP-ja.

B. V.