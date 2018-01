Strelski napad na srednji šoli v Kentuckyju zahteval dve smrtni žrtvi

Napadalec so prijeli kmalu po napadu

23. januar 2018 ob 18:36,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 19:58

Lousville - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Strelski napad na srednji šoli v ameriški zvezni državi Kentucky je zjutraj po krajevnem času zahteval dve smrtni žrtvi in 19 ranjenih. Napadalca so prijeli in je v zaporu.

Identiteta napadalca in njegov motiv še nista znana. Policija je sporočila, da so strelca prijeli v 15 minutah po napadu. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da so v bolnišnico prepeljali sedem ljudi, poroča CNN.

Strelski napad se je zgodil v kraju Benton, ki leži v podeželskem okrožju Marshall s 30.000 prebivalci, kakšnih 150 kilometrov severozahodno od Nashvilla v zvezni državi Tennessee.

V Kentuckyju je pravica do orožja neomejena, za pištole je treba imeti le dovoljenje.

Strelski napad se je zgodil dan po strelskem napadu v srednji šoli v Teksasu, kjer je bila ranjena 15-letna dijakinja, za zločin pa so aretirali 16-letnega dijaka.

J. R.