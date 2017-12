Sudan: Ženskam zaradi nošnje hlač grozi bičanje

Kršile zakon o dostojnem vedenju

10. december 2017 ob 15:32

Kartum - MMC RTV SLO

V Sudanu so proti 24 ženskam vložili obtožnico zaradi nedostojnosti, potem, ko so jih na neki zabavi blizu prestolnice Kartum ujeli - v hlačah.

T. i. policija za moralo je racijo izvedla v sredo, ženskam pa zdaj zaradi nošnje "obscene oprave" grozi 40 udarcev z bičem in denarna kazen, poroča BBC.

Po navedbah aktivistov za človekove pravice je zaradi "nespodobnosti" vsako leto aretiranih in bičanih več 10.000 žensk, zakone pa uveljavljajo zelo arbitrarno.

Pravijo tudi, da zakonodaja v pretežno muslimanskem Sudanu proti nošnji hlač ter kratkih ali oprijetih kril diskriminira tam živeče kristjane.

Ženske v Sudanu tradicionalno nosijo ohlapne, dolge obleke.

Aktivistka Amira Osman je za Radio Dabanga povedala, da omenjena zakonodaja krši ženske pravice. "Zabava se je odvijala v zaprti dvorani v stavbi v El Mamouri južno od Kartuma. Dekleta so aretirali, ker so nosile hlače, kljub temu, da so imele dovoljenje oblasti," je povedala.

K. S.