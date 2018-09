Tajfun Jebi za seboj pustil razdejanje. Umrlo najmanj 11 ljudi.

Možnost zemeljskih plazov in poplav

5. september 2018 ob 07:14,

zadnji poseg: 5. september 2018 ob 11:10

Tokio - MMC RTV SLO

Japonsko je prizadel najhujši tajfun v zadnjih 25 letih, ki je na zahodu države za seboj pustil razdejanje. Umrlo je najmanj 11 ljudi, poškodovanih pa jih je več kot 600. Oblasti k evakuaciji pozivajo več kot 1,2 milijona ljudi.

Osem ljudi je umrlo v prefekturi Osaka, med njimi je tudi četverica moških, ki so zaradi močnih vetrov padli iz gornjih nadstropij oziroma s streh. Trije ljudje so umrli, ker so vanje prileteli predmeti, ki jih je nosil tajfun.

Tajfun je močno prizadel Kjoto in Osako. BBC poroča, da so preklicali številne polete, vlake in trajekte, do 3.000 ljudi, ki so obtičali na letališču v Osaki, pa so medtem že evakuirali s trajekti do drugega lokalnega letališča. Letališče v Osaki je namreč zgrajeno na umetnem otoku, ljudje pa so tam obtičali, ko se je tanker zaletel v most, ki letališče povezuje s celino.

Na letališču v Kansaiu običajno opravijo 400 poletov na dan, skozenj potuje 78.000 potnikov. Je tudi velikega gospodarskega pomena, saj gre prek njega 10 odstotkov japonskega izvoza. Železniški promet je medtem večinoma že stekel kot običajno.

Oblasti so izdale poziv k evakuaciji več kot 1,2 milijona ljudi, od tega jih več kot 30.000 odločneje pozivajo k evakuaciji, a, kot sporočajo z Agencije za reševanje ob požarih in nesrečah, še vedno ne gre za ukaz.

Vetrovi se upočasnjujejo in premikajo proti severu, ljudi pa še vedno pozivajo, naj bodo pozorni na zemeljske plazove in poplave.

Več kot dva milijona gospodinjstev je doživelo izpade elektrike, šole in podjetja na prizadetih območjih pa so ostala zaprta.

Jebi močan, a ne tako smrtonosen tajfun

Japonsko sicer redko dosežejo tako močni tajfuni. A Jebi ni bil tako smrtonosen kot nekateri tajfuni v preteklosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oktobra 2013 je na primer ciklon Wipha terjal 43 žrtev. Zaradi tajfuna Talas pa je septembra 2011 umrlo 82 ljudi, 16 jih še vedno pogrešajo.

Japonska, ki se redno spoprijema z vremenskimi nevšečnostmi, je bila letos še posebej močno prizadeta. Pred dvema mesecema so rekordne padavine na jugozahodu države sprožile hude poplave in zemeljske plazove, v katerih je umrlo 220 ljudi. Sledil je vročinski val z več kot 100 mrtvimi.

B. V.