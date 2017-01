Tajvan budno spremlja premike edine kitajske letalonosilke

Znova napeti odnosi med Tajpejom in Pekingom

11. januar 2017 ob 16:50

Tajpej - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Tajvan je sporočil, da pozorno spremlja dejanja Kitajske, potem ko je ob povratku z vojaških vaj v Južnokitajskem morju edina kitajska letalonosilka s spremljevalnim vojaškim ladjevjem zaplula v Tajvansko ožino.

"Javnost naprošamo, da ostane mirna, ker spremljamo situacijo," je v izjavi zapisalo tajvansko obrambno ministrstvo in pojasnilo, da je letalonosilka Liaoning prečkala identifikacijsko območje zračne obrambe (ADIZ), vendar pa ni zaplula v tajvanske ozemeljske vode. Tajvanska vojska je v odgovor spremljala plutje kitajskega ladijskega skozi 160 kilometrov široko ožino in v zrak poslala tudi vojaška letala.

Za Kitajsko je Tajvan ena od njenih pokrajin, ki se bo nekoč pridružila celini, tudi s silo, če bo to potrebno. Če je v preteklih letih prišlo do otoplitve odnosov med Pekingom in Tajpejom, pa se je nova ohladitev zgodila pred letom dni, ko je predsednica Tajvana postala Tsai Ing-wen, ki je ob prihodu na oblast zavrnila koncept "ene Kitajske", kar je sprožilo buren odziv Ljudske republike Kitajske.

Tajvanski politik, odgovoren za odnose s Kitajsko, je pozval Peking k obnovitvi dialoga, ki je bil povsem prekinjen lani junija, ob tem pa skušal pomiriti rojake. Chang Hsiao-yueh je dejal, da je tajvanska vlada sposobna obraniti nacionalne interese, zato ni nobene potrebe po paniki. "Po drugi strani kakršne koli grožnje ne koristijo odnosom prek ožine," je zatrdil.

"Mornarica mora piliti sposobnosti"

Kitajsko vojaško ladjevje se vrača proti Kitajski, potem ko je na spornem območju v Južnokitajskem morju izvedlo vojaške vaje. Kot so pojasnili v Pekingu, je letalonosilka preizkušala orožje in opremo, vse pa je bilo v skladu z mednarodnim pravom. Namestnik kitajskega zunanjega ministra Liu Zhenmin je dejal, da kitajske ladje ne morejo za vedno ostati v pristanišču, saj mora mornarica piliti svoje sposobnosti.

Povratek sovpada z obiskom Tsaijeve v srednji Ameriki, kjer bo obiskala štiri zaveznice, Kitajce pa je razjezil vmesni postanek v ZDA, za katerega so Washington pozvali, naj ga ne dovoli. Tsaijeva se je tako med postankom v Teksasu srečala z visokimi predstavniki republikancev.

Še prej je buren odziv kitajskih oblasti sprožil novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, ki se je po izvolitvi po telefonu pogovarjal s Tsaijevo in tako prekinil dolgoletno ameriško diplomatsko prakso, da ni neposrednih pogovorov med najvišjimi predstavniki ameriških in tajvanskih oblasti.

ZDA so diplomatske odnose s Tajvanom prekinile leta 1979, ko so vzpostavile stike s Pekingom in pristale na politiko "ene Kitajske".

