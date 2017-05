Talibani v Afganistanu ubili najmanj 20 policistov

Ubita nemška, ugrabljena finska državljanka

21. maj 2017 ob 10:48

Kabul - MMC RTV SLO/STA

V več napadih talibanov na nadzorne točke v afganistanski južni provinci Zabul je bilo ubitih najmanj 20 policistov, so sporočile lokalne oblasti. Medtem so v Kabulu neznanci ubili nemško in ugrabili finsko državljanko.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo v spopadih ranjenih najmanj 15 ljudi. "Zjutraj je skupina oboroženih talibanskih borcev izvedla usklajene napade na več policijskih nadzornih točk v okraju Šah Džoj v provinci Zabul in ubila 20 policistov," je dejal guverner province Bismilah Afganmal. Talibani so že prevzeli odgovornost za napad.

V afganistanskem glavnem mestu Kabul so neznani strelci v soboto zvečer ubili nemško državljanko in varnostnika ter ugrabil finsko državljanko, nato pa zbežali s prizorišča, je danes sporočilo afganistansko notranje ministrstvo. Napad se je zgodil okoli 23.30 po lokalnem času pred gostiščem, kjer sta bivali obe ženski. Tuje organizacije v Afganistanu so zaradi slabih varnostnih razmer vse bolj ogrožene. Veliko organizacij se zato seli na varnejša območja in v bolje zavarovane stavbe.



Talibani v Afganistanu so konec aprila napovedali začetek spomladanske ofenzive. Ob tem so tudi napovedali, da se bodo osredotočili na tuje sile v državi in pri tem uporabili tako "konvencionalne napade kot gverilske operacije".

Običajna spomladanska ofenziva pomeni začetek novih spopadov v Afganistanu. Letos je bilo premirje med zimskim obdobjem krajše, saj so talibani tudi v zimskem času nadaljevali z napadi. Za zdaj ni znano, ali bo napoved spomladanske ofenzive nemudoma prinesla okrepitev spopadov med talibani in vladnimi silami v Afganistanu. V Afganistanu je trenutno 8.400 vojakov ZDA in okoli 5.000 vojakov zveze Nato.

B. V.