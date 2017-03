Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ameriški zunanji minister Rex Tillerson in njegov turški kolega Mevlüt Cavusoglu. Tillerson je na obisku v Ankari dan po tem, ko je Turčija sporočila, da je uspešno končala sedem mesecev trajajočo vojaško operacijo na severu Sirije, a pri tem ni navedla, ali so se njene sile umaknile iz države. Foto: Reuters Borci uporniške skupine Sirske demokratične sile (SDF) na jezu Tabqa na Evfratu, približno 40 kilometrov pred Rako, glavnim oporiščem Islamske države v Siriji. Sestavni del SDF-ja je tudi kurdska milica YPG, "nasprotnica" Turčije in njenih interesov v regiji. Foto: Reuters Sorodne novice Ankara: Uspešno smo končali vojaško operacijo v Siriji ZDA potrdile: V Sirijo napotili dodatnih 400 vojakov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tillerson: Turčija in ZDA ostajata zaveznici v boju proti IS-ju

V petek srečanje zunanjih ministrov Nata v Bruslju

30. marec 2017 ob 16:02

Ankara - MMC RTV SLO/STA

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je obiskal Turčijo, kjer se je srečal s predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, premierjem Binalijem Yildrimom in zunanjim ministrom Mevlütom Cavusoglujem.

Srečanje je potekalo za zaprtimi vrati, tako da večje podrobnosti niso znane. Je pa Tillerson med drugim dejal, da ZDA in Turčija ostajata zaveznici v boju proti Islamski državi (IS). Viri v uradu turškega predsednika so po več kot dveurnih pogovorih med Erdoganom in Tillersonom povedali, da je turški predsednik izpostavil kot pomembno, da v boju proti terorizmu sodelujejo "pravi in legitimni akterji".

Turke moti, da ZDA podpirajo Kurde

Turke sicer jezi, ker Washington v boju proti Islamski državi v Siriji podpira kurdske upornike. Sirske demokratične sile, v katerih med drugim sodelujejo arabski borci in kurdska milica YPG, stiskajo obroč okoli Rake, prestolnice samooklicanega kalifata IS. Turška vojska je proti milici YPG sprožila ofenzivo, ker naj bi bila povezana z uporniki na turškem ozemlju.

Premier Yildirim je na predvečer obiska ameriškega državnega sekretarja dejal, da ZDA Turčije še niso obvestile, če bo Ankara sodelovala v načrtovani ofenzivi na Rako. "Razvoj dogodkov daje slutiti, da nova administracija v ZDA sledi poti prejšnje," je poudaril.

"Tillerson in Yildirim sta se pogovarjala o sodelovanju, s katerim bi izboljšala naše varnostne in gospodarske vezi v regiji," je po srečanju povedal predstavnik State Departmenta. "Tillerson je poudaril pomembno vlogo Turčije, vodilne v regiji in dolgoletne zaveznice v Natu, pri doseganju teh ciljev."

Pogovori tudi o izročitvi Fethullaha Güllena

Po navedbah Yildirimovega urada sta ameriški zunanji minister in turški premier govorila tudi o prihodnjih korakih za izročitev klerika Fethullaha Gülena Turčiji. Ankara Gülena obtožuje, da je pripravil spodleteli poskus državnega udara julija lani, in od ZDA zahteva njegovo izročitev. Administracija prejšnjega ameriškega predsednika Baracka Obame je izročitev Gülena odločno zavračala, za zdaj pa ne kaže, da se bo stališče ZDA pod novim predsednikom Donaldom Trumpom spremenilo.

ZDA aretirale turškega bankirja

Turški zunanji minister Cavusoglu je napovedal, da bo ameriškega kolega povprašal tudi o aretaciji turškega bankirja v ZDA. Ameriško tožilstvo je sporočilo, da je Mehmet Hakan Atilla, namestnik izvršnega direktorja turške državne banke Halkbank, osumljen, da je pomagal prikriti prepovedane finančne transakcije z Iranom. Sodeloval naj bi z Rezo Zarrabom, turško-iranskim trgovcem z zlatom, ki je bil prav tako aretiran zaradi kršenja sankcij proti Iranu in pranja več milijonov dolarjev.

Tillerson je na obisku v Turčiji dan pred srečanjem zunanjih ministrov zveze Nato v Bruslju.

A. V.