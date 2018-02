Tri leta po umoru Nemcova: "Spomnimo se, ne bomo pozabili"

Več sto ljudi se je zbralo tudi v Sankt Peterburgu

25. februar 2018 ob 15:40

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Kljub nizkim temperaturam se je v Moskvi več tisoč ljudi zbralo na shodu v spomin na pred tremi leti ubitega opozicijskega politika Borisa Nemcova.

Nekateri udeleženci shoda so nosili portrete Nemcova in rože, drugi so nosili plakate z napisi, kot sta: "Ni me strah," "Spomnimo se, ne bomo pozabili." Nekateri so vzklikali: "Putin je tat."

Med udeleženci današnjega spominskega shoda, ki je potekal v nizkih temperaturah, bilo je minus 14 stopinj Celzija, so bili tudi opozicijski in nekdanji politiki Grigorij Javlinski, nekdanji ruski premier Mihail Kasjanov, Ilja Jašin, kandidatka na predsedniških volitvah Ksenija Sobčak in Aleksander Navalni. Opozicijski voditelji poudarjajo, da se je v treh letih po njegovem umoru ozračje v državi poslabšalo, toleranca do drugače mislečih pa se je še zmanjšala. Več sto ljudi se je v spomin na Nemcova zbralo tudi v drugem največjem ruskem mestu Sankt Peterburg.

Nekateri za umor Nemcova krivijo Putina, ki se ni nikoli odzval na tovrstne obtožbe. Leta 2015 je dejal, da je bil umor "provokativne" narave, pozneje je dodal, da skrbno spremlja potek preiskave umora.

"Umor Nemcova je bilo politično dejanje terorja. In vsa odgovornost za umor je na Putinu," je zbranim na shodu dejal predsedniški kandidat Javlinski.

Umor Nemcova je pretresel Rusijo

Takrat 55-letnega Nemcova, ostrega kritika ruskega predsednika Vladimirja Putina, so februarja 2015 ubili na mostu v bližini Kremlja, ko se je vračal z večerje s svojo prijateljico. Njegov umor, ki se je zgodil dva dni pred napovedanim velikim opozicijskim shodom, je pretresel Rusijo, dan po atentatu se je na protestih zbralo več kot 70.000 ljudi, na pogrebu pa se je od njega poslovilo več kot 10.000 ljudi. Za njegov umor so na sodišču obsodili pet Čečenov, a privrženci Nemcova so prepričani, da niso odkrili naročnikov atentata. Nemcov je v tistem času pripravljal poročilo o vlogi Rusije v konfliktu v Ukrajini. "Poskrbeti moramo, da bodo odkrili tiste, ki so umor naročili in ga organizirali," je na shodu dejal Kasjanov.

"Če bi državo vodili ljudje, kot je bil Nemcov, bi zdaj živeli v normalni evropski državi s svobodnimi in neodvisnimi ljudmi. Zato sem danes tu," je dejal eden izmed udeležencev shoda.

