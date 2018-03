Tri neodvisnosti naklonjene stranke želijo Puigdemonta za voditelja Katalonije

V nedeljo so ga aretirali v Nemčiji

28. marec 2018 ob 16:08

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Tri neodvisnosti naklonjene stranke v katalonskem parlamentu so sprejele dve resoluciji, v katerih branijo "politične pravice" nekdanjega regionalnega voditelja Carlesa Puigdemonta, tudi možnost, da znova postane predsednik Katalonije.

Resoluciji imata sicer zgolj simboličen značaj in ne spreminjata dejanske ureditve, v kakršni trenutno 55-letni Puigdemont ne more biti izvoljen na položaj regionalnega voditelja. Špansko pravosodje mu med drugim v okviru prizadevanj za neodvisnost očita kaznivo dejanje upora, za kar je zagrožena dolgoletna zaporna kazen.

Puigdemonta, ki je od jeseni živel prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji, so na podlagi evropskega pripornega naloga v nedeljo aretirali na avtocestnem postajališču v Nemčiji. Od takrat je v priporu v mestu Neumünster, kjer bo ostal vsaj do odločitve pravosodja v zvezni deželi Schleswig-Holstein glede morebitne izročitve. V torek je izjavil, da se v boju za neodvisnost Katalonije "nikoli ne bo predal". Njegovi podporniki pa so v znak protesta proti aretaciji zaprli številne ceste v Kataloniji.

Brez vlade že tri mesece

V Kataloniji so pred tremi meseci potekale regionalne volitve, na katerih so zagovorniki neodvisnosti znova osvojili večino poslanskih sedežev. A pokrajina, ki je vse od razglasitve neodvisnosti 27. oktobra lani pod neposrednim upravljanjem Madrida, še vedno nima delujoče vlade, saj je večina najvidnejših neodvisnosti naklonjenih politikov bodisi v priporu bodisi v tujini.

Vodja levega zavezništva Catalunya En Comu Xavier Domenech je v parlamentu kot alternativo predlagal izvolitev neodvisnega kandidata na položaj predsednika pokrajine, da bi tako razrešili politično krizo.

Med katalonskimi politiki, ki jih španske oblasti prav tako iščejo zaradi prizadevanj za neodvisnost, je tudi nekdanja ministrica Clara Ponsati, ki se je na podlagi evropskega pripornega naloga predala policiji na Škotskem.

A. P. J.