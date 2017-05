Trump: Nisem del preiskave FBI-ja

Predsednik znova zanikal vsakršno povezavo z Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump je v prvem intervjuju po odpustitvi prvega moža FBI-ja vztrajal, da sam ni del FBI-jeve preiskave, hkrati pa je dal jasno vedeti, da je odločitev o odpustitvi Jamesa Comeyja sprejel sam.

Kot je povedal v pogovoru za NBC News, je sam sprejel odločitev, da odpusti Comeyja, in sicer še preden mu je to priporočil namestnik zveznega tožilca. Comey je vodil preiskavo o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške volitve in možnem tajnem dogovarjanju med Trumpovimi sodelavci v kampanji in ruskimi oblastmi. Trump je preiskavo označil za šarado.

Trump je razkril, da je Comeyja vprašal, ali preiskujejo tudi njega, in trikrat je dobil odgovor, da ne. Enkrat sta se srečala na večerji, dvakrat pa sta o tem govorila po telefonu. "Vprašal sem ga, če je možno, da bi povedal, če sem del preiskave? In rekel je: Vi niste del preiskave," je povzel pogovor z nekdanjim direktorjem FBI-ja in znova poudaril, da ga FBI ne preiskuje.

Bela hiša je v sporočilu ob odpustitvi Comeyja sicer sporočila, da se je predsednik za to odločil po priporočilu najvišjih pravosodnih uradnikov, a je Trump v intervjuju dal jasno vedeti, da je bila odločitev njegova, in da jo je sprejel že prej. "Odpustil bi ga ne glede na priporočila." Po njegovih besedah naj bi bil znotraj zveznega preiskovalnega urada kaos, kar naj bi bilo že splošno znano. Bela hiša je dala vedeti, da je preiskava glede Rusije "najverjetneje ena od najmanjših stvari", s katero se ubada FBI.

Kljub predtem drugačnim stališčem pa je Trump zanikal, da bi želel, da FBI prekine preiskave domnevnega vpletanja Rusije v ameriške volitve. "Pravzaprav želim, da se preiskava pospeši," je dejal in dodal, da je prek odvetniške družbe republikanskemu senatorju Lindseyju Grahamu poslal pismo, v katerem je zapisano, da nima nobenih deležev v Rusiji. "Ničesar nimam z Rusijo. V Rusiji nimam nobenih investicij. V Rusiji nimam nobene lastnine. Nobenih vezi nimam z Rusijo." Ob tem je znova poudaril, da v predvolilni kampanji ni sodeloval z Rusi.

Kot poroča BBC, pa je zdajšnji prvi mož FBI-ja Andrew McCabe v četrtek dejal, da je preiskava glede ruskega vmešavanja "zelo pomembna preiskava." Na zaslišanju pred senatnim odborom za obveščevalne službe je tudi izrazil dvom v trditve Bele hiše, da je Comey izgubil zaupanje svojega osebja. "Lahko vam potrdim, da je imela velika večina zaposlenih globok in pozitiven odnos z direktorjem Comeyjem," je dejal McCabe.

Guardian poroča, da bodo predsednikova razkritja v intervjuju najverjetneje izzvala nove kritike. Velja namreč prepričanje, da je Trump Comeyja odpustil zaradi preiskave ruskega vmešavanja v ameriške predsedniške volitve. Ob tem v časniku izpostavljajo neprimernost Trumpovega vprašanja Comeyju. To, da ga je vprašal, ali je sam del preiskave, sicer ni nezakonito, je pa zelo neprimerno. Nekdanji tiskovni predstavnik ameriškega ministrstva za pravosodje Matthew Miller je dejal, da je "popolnoma neprimerno, da je Trump postavil to vprašanje. Pravtako je kršitev pravil ministrstva, če je Comey nanj odgovoril."

Ko so novinarji vprašanje, ali je bilo neprimerno, da je Trump to vprašal Comeyja, postavili na brifingu v Beli hiši, je namestnica tiskovnega predstavnika Sarah Huckabee Sanders odgovorila, da po njenem ne. "Tega ne vidim kot konflikt interesov, prav tako tudi številni pravni strokovnjaki, ki so to komentirali v zadnji uri, ne." Kot še navaja Guardian, pri tem ni navedla imen teh pravnih strokonjakov.

