Trump in Erdogan nista mogla prehvaliti odnosov med ZDA in Turčijo

Turški predsednik pohvalil "legendarno" zmago Trumpa

16. maj 2017 ob 21:46

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turški predsednik Tayyip Erdogan je med obiskom v Beli hiši dejal, da bodo z ZDA sodelovali v boju proti vsem terorističnim skupinam na Bližnjem vzhodu, vendar pa nikoli ne bodo priznali kurdskih borcev, ki se v Siriji borijo proti Islamski državi.

Erdogan je bil gost ameriškega predsednika Donalda Trumpa in oba voditelja sta zatrdila, da so odnosi med državama močni in izjemni. "Vedno smo imeli dober odnos in ga bomo še izboljšali," je dejal Trump na skupni novinarski konferenci.

"Američani in Turki so bili prijatelji in zavezniki številna desetletja. Turški vojaki so se pogumno borili ob strani ameriških v korejski vojni, česar ne bomo pozabili," je dejal Trump in pohvalil Turčijo kot branik pred Sovjetsko zvezo.

S pohvalami je bil radodaren tudi Erdogan, ki je med drugim pohvalil Trumpovo "legendarno" zmago na lanskih predsedniških volitvah, s čimer je zvabil nasmeh na obraz ameriškega predsednika. Dejal je tudi, da je zmaga Trumpa vodila do novih navdihov na Bližnjem vzhodu.

Po besedah Erdogana sta Turčija in ZDA zaveznici v Natu, G20, Združenih narodih in še kje drugje, njegov obisk ZDA pa označil za zgodovinsko prelomnico. Državi bosta skupaj nastopali proti grožnji terorizma, še posebej v Siriji, je dejal.

"Turčija je zavezana boju proti vsem oblikam terorizma," je dejal in zatrdil, da v prihodnosti regije ni prostora za teroristične organizacije. Ob tem je dal jasno vedeti, da delovanja kurdskih oboroženih sil (YPG) in njihovega političnega krila (PYD) ne bodo dopustili.

Zavezniki ZDA, sovražniki Turčije

Prav kurdski borci so v Siriji največji zavezniki ZDA v boju proti skrajni skupini Islamska država in so že bili deležni ameriške vojaške podpore, pred nekaj dnevi pa je Trump potrdil oboroževanje YPG-ja med njihovim napredovanjem proti mestu Raka na severu Sirije, ki velja za glavno utrdbo sunitskih skrajnežev.

Podpora kurdskim borcem v Siriji je eden od vzrokov napetosti med državama, čeprav je tudi Turčija eden od ključnih zaveznikov ZDA v boju proti Islamski državi, saj ameriška vojaška letala za bombardiranje skrajnežev uporabljajo turško zračno oporišče Incirlik.

Za Turčijo je YPG podaljšana roka prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK), ki od leta 1984 vodi upor na jugovzhodu Turčije in je tudi na ameriškem ter evropskem seznamu terorističnih organizacij.

YPG ali ljudske zaščitniške enote so bile oblikovane na kurdskih območjih na severu Sirije po izbruhu vojne in so dolgo časa predstavljale edino resno grožnjo skrajnežem iz Islamske države.

Vir napetosti med državama je tudi turški klerik Fethullah Gulen, ki ga živi v ZDA in ga Erdogan krivi odgovornosti za lanskoletni poskus prevrata, čemur so v Turčiji sledile aretacije na tisoče njegovih privržencev. Trump o vprašanju Gulena ni povedal nič.

