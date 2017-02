Dogovor predsednikov: ZDA bodo spoštovale načelo ene Kitajske

Napovedale sta sodelovanje, pogovore in pogajanja o skupnih interesih

Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu kolegu Ši Džinpingu v daljšem telefonskem pogovoru med drugim zagotovil, da bo spoštoval politiko "ene Kitajske".

Iz Bele hiše so sporočili, da sta se ameriški in kitajski predsednik v četrtek zvečer dalj časa pogovarjala o različnih temah, beseda pa je nanesla tudi na Trumpovo problematiziranje politike ene Kitajske. "Predsednik Trump se je strinjal, na željo predsednika Šija, da bo spoštoval politiko 'ene Kitajske'," so zapisali v Beli hiši in namignili, da se bodo odnosi, ki so bili zadnja dva meseca precej skrhani, izboljšali, saj da se bodo predstavniki obeh držav v bližnji prihodnosti začeli "pogovarjati in pogajati" o temah, ki so obema stranema v interesu.

Napoved toplejših odnosov med državama

Ob tem je Bela hiša poudarila, da je pogovor potekal v "prijateljskem vzdušju", voditelja sta drug drugega tudi povabila na obisk in izrazila veselje v pričakovanju "nadaljnjih pogovorov z uspešnimi zaključki", sporočilo Bele hiše povzema tiskovna agencija Reuters.

Otoplitev odnosov je napovedala tudi Kitajska - v izjavi za tamkajšnjo državno televizijo je Ši dejal, da ceni Trumpovo podporo načelu ene Kitajske. "Verjamem, da sta lahko ZDA in Kitajska kooperativni partnerici in da lahko skupaj dvostranske odnose med državama dvignemo na najvišjo raven do zdaj," je po poročanju Reutersa Šija še navajala kitajska državna televizija.

Razburjenje Pekinga zaradi Trumpovega pogovora s tajvansko predsednico

Trump je sicer še pred svojo inavguracijo Kitajsko precej razburil, ko se je najprej po telefonu pogovarjal s predsednico Tajvana Caj Ing Ven, nato pa na ogorčen odziv Pekinga odgovoril, da ne vidi razloga, zakaj bi ZDA še naprej spoštovale načelo ene Kitajske brez popuščanja na kitajski strani. ZDA so, kot je znano, leta 1979 pretrgale uradne stike s Tajvanom in od takrat naprej spoštujejo stališče Kitajske, da je Tajvan del njenega ozemlja.

