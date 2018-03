Trump namignil Netanjahuju, da bo morda kmalu spet obiskal Izrael

Trump obtožil "svet", da ropa ZDA

5. marec 2018 ob 21:36

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je skupaj z ženo Melanio v Beli hiši gostil izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in njegovo ženo Saro. Državnika sta potrdila odlične odnose med ZDA in Izraelom.

Trump je v kratki izjavi za medije med rokovanjem z Netanjahujem dejal, da se bo morda udeležil svečanega odprtja novega veleposlaništva ZDA v Jeruzalemu, ki je predvideno za maj. "Če bom lahko, bom prišel," je dejal Trump, ki je Izrael obiskal že maja lani.

Odločitev o selitvi ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki ga je hkrati priznal kot glavno mesto Izraela, je decembra lani Trump sprejel ob nasprotovanju ali molku večine preostalega sveta.

Trump je zagotovil, da trdno delajo za mirovni sporazum med Izraelci in Palestinci, kar bo zdaj menda lažje, ker so Jeruzalem vzeli s pogajalske mize. Zagotovil je tudi, da imajo ZDA z Izraelom zelo tesne odnose na področju vojaškega sodelovanja in boja proti terorizmu, pa tudi v trgovinski menjavi.

Izraelci bodo večno hvaležni Trumpu

Netanjahu pa se je Trumpu zahvalil in mu zagotovil, da bo za večno dobro zapisan pri Izraelcih, ker je sprejel zgodovinsko odločitev o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela. Netanjahu je poleg tega znova opozoril na to, da je Iran največji sovražnik miru v regiji. Zato ga je po njegovem mnenju treba nujno ustaviti. "Iran je naš največji skupni izziv na Bližnjem vzhodu. Moramo ga ustaviti," je pozval Netanjahu.

Trump: ZDA imajo 800 milijard dolarjev trgovinskega primanjkljaja

Trump pa je še zagotovil, da bo vztrajal pri zahtevi po spremembah sporazuma o prosti trgovini severne Amerike (Nafta). Če ne, pa se bodo ZDA umaknile iz njega. Trump, ki je v četrtek napovedal uvedbo carin na uvoz jekla in aluminija, je znova poudaril, da vsi na svetu, naj bodo prijatelji ali sovražniki, ropajo ZDA. "ZDA imajo zaradi neumnih trgovinskih sporazumov in politik letno 800 milijard dolarjev trgovinskega primanjkljaja. Naša delovna mesta in bogastvo jemljejo druge države, ki so se dolgo posmehovale našim neumnim voditeljem. A tega je zdaj konec," je na Twitterju zapisal Trump, ki je zavrnil bojazni republikancev, da bi uvedba carin sprožila trgovinske vojne s preostalim delom sveta, v katerih bi trpele tudi ZDA. "Trgovinskih vojn ne bo," je zatrdil Trump.

Izraelski premier Netanjahu se bo med petdnevnim obiskom v ZDA srečal tudi s člani ameriškega senata in predstavniškega doma kongresa. V torek ima na programu govor pred ameriško-izraelskim odborom za javne odnose (Aipac), proizraelskim lobijem, katerega konferenca te dni poteka v Washingtonu. Že v ponedeljek bo tam govoril podpredsednik ZDA Mike Pence, ki se bo posebej sešel z voditeljem izraelske opozicije Jicakom Herzogom ter županom Jeruzalema Nirom Barkatom.

Hefec bo pričal proti Netanjahuju

Medtem ko je Netanjahu na obisku v ZDA, pa mu doma grozi obtožnica zaradi podkupovanja. Pritisk na Netanjahuja se je še povečal v ponedeljek, ko je njegov dolgoletni svetovalec Nir Hefec privolil v pričanje proti premierju. Hefec je že tretji Netanjahujev sodelavec, ki je v preteklih mesecih sprejel to odločitev. Netanjahuja bremenijo obtožbe, da naj bi hotel večinskemu lastniku telekomunikacijske družbe Bezek Šavlu Eloviču v zameno za naklonjeno poročanje portala Wall ponuditi subvencije. Hefec pa naj bi v tem primeru deloval kot posrednik. Hafec je sicer osumljen tudi poskusa podkupovanja zdaj že upokojenega sodnika, ki je obravnaval primer zlorabe javnih sredstev premierjeve žene Sare. Predstavniki Netanjahuja so vse obtožbe že večkrat zavrnili in poudarili njegovo nedolžnost.

A. V.