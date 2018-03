FBI zaradi poslovnih dogovorov preiskuje Ivanko Trump

Njen mož Jared Kushner ostal brez dostopa do najstrožje varovanih podatkov

2. marec 2018 ob 07:39

Washington - MMC RTV SLO

Ameriška protiobveščevalna služba pri zveznem preiskovalnem uradu (FBI) preiskuje enega izmed mednarodnih poslovnih dogovorov, ki jih je sklenila Ivanka Trump, hči in svetovalka ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

FBI je pod drobnogled vzel pogajanja in finančne podrobnosti gradnje stavbe Trump International Hotel and Tower v kanadskem mestu Vancouver. 188 metrov visoko razkošno stavbo so odprli februarja lani, le nekaj dni zatem, ko je Trump prisegel kot ameriški predsednik.

"Ranljivost na pritiske iz tujine"

Če bodo preiskovalci odkrili kaj sumljivega, bi lahko tudi Ivanka Trump izgubila dostop do strogo zaupnih podatkov, kot se je to v sredo zgodilo njenemu možu Jaredu Kushnerju. FBI namreč izvaja natančna varnostna preverjanja najvišjih uslužbencev Bele hiše, v sklopu katerih pregleduje tudi stike s tujino in mednarodne posle zaposlenih. S tem želijo preveriti, ali bi lahko bil kakšen član administracije zaradi vezi s tujino "ranljiv na pritiske tujih obveščevalnih agentov, tudi iz Kitajske", CNN povzema besede nekega ameriškega uradnika.

Uradno lastnik nebotičnika v Vancouvru, v katerem je 147 hotelskih sob in 217 razkošnih stanovanj, sicer ni družinsko podjetje Trump Organization, ampak malezijski poslovnež Joo Kim Tiah. Zakaj FBI preiskuje prav ta posel, ni znano.

"Pri varnostnem preverjanju gospe Trump se ni pojavila nobena ovira, skrb ali težava. Nova politika Bele hiše ni spremenila zmožnosti gospe Trump, da še naprej opravlja enako delo, kot ga opravlja od trenutka, ko se je pridružila administraciji," je pojasnil Peter Mirijanian, predstavnik sveta za etiko Ivanke Trump. "Vloga podjetja Trump Organization pri gradnji nebotičnika v Vancouvru je bila omejena na dovoljenje za uporabo imena in upravljanje hotela," pa je zatrdil Alan Garten, izvršni podpredsednik Trump Organization.

"Kot da je v sobi le Ivanka"

Tiah pa je dejal, da se je o gradnji hotela leta 2015, ko so bili načrti narejeni, pogovarjal samo in izključno z Ivanko Trump. "Eden izmed uglednih članov podjetja me je potegnil na stran in mi dejal: 'Joo Kim, zelo pomembno je, da se v svoji predstavitvi posvetiš samo Ivanki. Povedano drugače: Vedi se, kot da v sobi ni nikogar drugega.' Takrat mi je postalo jasno, da je ves projekt odvisen od Ivanke in od mene," je dejal. Kanadski mediji so lani tudi razkrili, da je eden izmed kupcev prostorov v stavbi tudi kitajski poslovnež, ki ima tesne stike z vlado v Pekingu.

Za zdaj ni del preiskave

CNN še poroča, da še ni jasno, ali poslovni dogovori Ivanke Trump zanimajo tudi posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki preiskuje domnevno rusko vpletanje v ameriške predsedniške volitve, a priče in obtožene sprašuje tudi o Trumpovih poslih z Rusijo pred kandidaturo za predsednika države leta 2016. Je pa znano, da je prav zaradi povezav s tujimi poslovneži in vlagatelji, predvsem iz Rusije, dostop do najstrožjih podatkov izgubil njen mož.

Do zdaj Ivanka Trump, ki velja za eno glavnih zaupnic predsednika, ni bila del Muellerjeve preiskave, saj ni bila poklicana na zaslišanje v kongresu, z Muellerjem se tudi nikoli ni pogovarjala. Uradno je januarja lani prenehala delati v družinskem podjetju in se marca zaposlila v Beli hiši.

A. P. J.