Trump obljublja pomoč po nevihti "epskih razsežnosti"

Najhuje še ni mimo, opozarjajo oblasti

29. avgust 2017 ob 08:13,

zadnji poseg: 29. avgust 2017 ob 20:55

Houston - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Teksas je obiskal ameriški predsednik Donald Trump, ki je v Corpus Christiju obljubil, da bo zvezna vlada pripravila popoln odziv na katastrofalne poplave tropske nevihte Harvey.

Počasi premikajoča se nevihta je nad Teksas prinesla rekordno količino padavin in posledične poplave, v katerih je umrlo najmanj devet ljudi. Poplave so paralizirale četrto najbolj poseljeno ameriško mesto Houston in sprožilo obsežne evakuacije.

Oblasti ocenjujejo, da je zatočišče moralo poiskati ali išče 30.000 ljudi. Župan mesta Sylvester Turner je sporočil, da na zahodu mesta odpirajo novo zatočišče, saj je kongresni center, ki gosti 9.000 ljudi, že prenapolnjen. Zatočišča so odprli tudi v Dallasu in Austinu.

Predstavniki okrožja Harris, v katerem je tudi Houston, so sporočili, da je voda začela preplavljati jezove in nasipe zahodno od Houstona. Prebivalce so pozvali k evakuaciji, saj se trudijo pritisk na jezove zmanjšati s postopnim izpuščanjem vode, zaradi česar bo gladina že tako preobremenjenih vodotokov še narasla.

Tudi v okrožju Brazoria južno od Houstona so oblasti pozvale k evakuaciji, saj so se zrušili nasipi, ki so okoli jezer Columbia zadrževali poplavne vode, ki so nastale po Harveyju, najhujšem orkanu, ki je zadel Teksas v zadnjih 50 letih.

Trump: "Nihče še ni videl česa takšnega"

Trump je ob obisku Corpus Christija dejal, da mora spopadanje s posledicami Harveyja biti vzor za spopadanje z nevihto. "To želimo narediti bolje kot kdorkoli prej. Šlo je za epske razsežnosti. Nihče še ni videl česa takšnega," je dejal predsednik ob spopadanju z največjo vremensko ujmo od začetka mandata. Trump svoj obisk nadaljuje v Austinu, Houstona pa ne bo obiskal, saj je večina mesta neprehodnega.

Harvey, ki je medtem iz orkana prešel v tropsko nevihto in napreduje proti zvezni državi Louisiana, je spomnil na orkan Katrina, ki je pred 12 leti razdejal New Orleans in s sabo odnesel 1.800 življenj, takratna administracija predsednika Georga Busha mlajšega pa je bila na udaru kritik zaradi počasnih odzivov.

Rešili 3.500 ljudi in odganjali vlomilce

Reševalci so do zdaj iz vode na območju Houstona rešili že več kot 3.500 ljudi. Na stotine ljudi, ki so v Houstonu obtičali zaradi poplav, s helikopterji, čolni in posebnimi vozili rešuje na tisoče pripadnikov narodne garde, policije, obalne straže, reševalnih služb, pomagajo številni civilisti. Ponoči je policija prijela več vlomilcev.

Najmanj devet mrtvih

Mrtvih je najmanj devet ljudi. Med zadnjimi žrtvami je šestčlanska družina, vključno s štirimi otroki. Utopili naj bi se v kombiju, ki ga je odnesla voda, so sporočile oblasti. Neki drugi moški je utonil, ko je poskušal preplavati poplavljeno cesto, poročajo lokalni mediji.

V Houstonu, četrtem največjem ameriškem mestu, ki ima z okolico 6,8 milijona prebivalcev, so šole in poslovni prostori zaprti. V nekaterih nižje ležečih sosesk je voda dosegla višino prsi. V zadnjih dneh je v mestu namreč padlo rekordnih 75 centimetrov dežja, zaradi česar so se ulice spremenile v deroče reke. Nevihta je sicer podrpla teksaški rekord za padavine, saj je od začetka Harveya padlo že več kot 1,25 metra dežja.

Obe večji houstonski letališči sta zaprti, tako kot večina avtocest, železniških povezav in bolnišnica, iz katere so morali biti bolniki čez konec tedna evakuirani. Več kot četrt milijona ljudi je brez elektrike.



Mesto Houston ni ukazalo evakuacije zaradi strahu, da bi 2,3 milijona prebivalcev na cestah povzročilo kaos, ki bi bil lahko še smrtonosnejši, je pojasnil župan Turner.

Več dežja kot v celem letu

V zadnjih nekaj dneh je padlo več dežja kot na nekaterih prizadetih območjih v celem letu. Najhuje pa še ni mimo. Nevihta se namreč premika počasi, zaradi česar še nevidene padavine povzročajo hude poplave. Nevihta naj bi se do srede počasi premikala nazaj proti Houstonu. Državni center za orkane je sporočil, da bo ponoči padlo še več dežja, kar naj bi še poslabšalo trenutne razmere.

Harvey naj bi Louisiano dosegel v sredo, le dan po obletnici orkana Katrina, ki je pred dvanajstimi leti razdejal državo.

Trump v imenu hitre gradnje odpravlja protipoplavno zaščito

Le nekaj dni pred prihodom orkana Harvey v Teksas je Trump izdal izvršni ukaz, s katerim odpravlja številne protipoplavne ukrepe, ki jih je sprejel njegov predhodnik Barack Obama, poroča britanski Independent. Namen je olajšati odobritev infrastrukturnih ukrepov.

Leta 2015 je namreč Obama sprejel ukrepe, ki otežujejo gradnjo cest, mostov in druge infrastrukture na poplavno ogroženih območjih. Po novem bi tako morali upoštevati podnebne spremembe in graditi tako, da bi infrastruktura prenesla njihove morebitne učinke v prihodnosti.

Obamovi ukrepi sicer še niso začeli veljati, zdaj pa so povsem preklicani. Trump je tako avgusta napovedal hitro in relativno poceni gradnjo infrastrukture, postopki za pridobivanje dovoljenj pa naj bi potekali "zelo, zelo hitro". Predsednik je sicer dodal, da projektov ne bodo odobrili, če ne bodo zadovoljevali okoljevarstvenih pogojev.

Zdaj pa so nekateri izmed teh pogojev ukinjeni. Trumpov ukrep so podjetja pozdravila, okoljevarstveniki pa mu močno nasprotujejo. V Združenju zaskrbljenih znanstvenikov opozarjajo na še hujše posledice poplav, če nova infrastruktura ne bo ustrezno zasnovana.

Trumpova administracija razmišlja o mehiški pomoči

Mehiška vlada je izrazila polno solidarnosti z ljudstvom in vlado ZDA ter ponudila pomoč pri reševanju. Pri orkanu Katrina so vojaki mehiške vojske namreč že pomagali pri razdeljevanju hrane, pripomočkov in zdravniški pomoči, poroča Independent. Trump je v nedeljo sicer ponovno tvitnil, da je zid, za katerega bo plačala Mehika, na meji med državami nujno potreben.

Tiskovni predstavnik ZDA se je v izjavi za javnost odzval, da je ob naravnih katastrofah sodelovanje s sosednjimi državami pomembno ter da bodo ZDA v primeru nuje sodelovali tudi z Mehiko, še poroča Independent.

B. V., J. R.