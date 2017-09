Trump po kritikah okrepil prizadevanja za pomoč Portoriku

Na Trumpa so letele številne kritike zaradi počasnega odziva

28. september 2017 ob 20:15

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je po številnih kritikah o prepočasni pomoči Portoriku, ki ga je močno prizadel orkan Maria, končno dovolil dostop tujim ladjam v pristanišča na otoku.

V ZDA od leta 1920 velja zakon, ki tujim ladjam prepoveduje transport blaga med ameriškimi pristanišči, in vlada je v primeru orkanov Harvey in Irma to prepoved začasno odpravila, da se omogoči hitrejši dotok pomoči. Obenem je vlada skoraj nemudoma aktivirala vojaško pomoč.

Zaradi zakona so morale biti tuje dobrine najprej poslane v celinske ZDA, prestavljene na ameriške ladje in šele nato poslane na ozemlja, kot je Portoriko, piše BBC. To je pomenilo, da pomoč iz bližnjih držav, kot je Dominikanska republika, ni mogla biti poslana neposredno na razdejan otok.

Za Portoriko, ki je pozival k odpravi prepovedi, je Trump zakonsko omejitev glede ladij odpravil šele danes, potem ko se je v torek na novinarski konferenci s španskim premierjem Marianom Rajoyem hvalil, da dobiva same pohvale od vsepovsod zaradi odziva njegove vlade na humanitarno tragedijo Portorika. Danes je doslej na Twitterju sporočil le, da je električno omrežje na otoku popolnoma razdejano. Portoriko se po poročanju BBC-ja teden dni po razdejanju spopada s pomanjkanjem goriva, vode in zdravil. Na otoku je zaradi orkana umrlo najmanj 16 ljudi.

Velik del otoka je še vedno brez elektrike in vode. Prebivalci po več ur čakajo na bencinskih črpalkah, da dobijo dizelsko gorivo za generatorje, nekateri so napadli cisterne za dobavo vode.

Problematična distribucija pomoči na otoku

Poročila s terena sicer kažejo, da dostava pomoči do ameriškega čezmorskega ozemlja ni največja težava. Vršilka dolžnosti ministrice za domovinsko varnost ZDA Elaine Duke je v sredo v kongresu zagotovila, da imajo na otoku dovolj hrane, bencina in vode, težava pa je distribucija. To je torej podobno kot leta 2005 v New Orleansu po orkanu Katrina in pomoč vojske z osebjem, vozili in helikopterji je nepogrešljiva. Ceste so neprevozne zaradi podrtih dreves ali poplav.

V pristanišču mesta San Juan je več kot teden dni po orkanu Maria zdaj več kot deset tisoč zabojnikov z zalogami, ki pa ne pridejo do ljudi. V zabojnikih je pokvarljivo blago, ki ga hladijo s številnimi generatorji, ki potrebujejo gorivo. Tega pa po poročilih s terena primanjkuje tudi za tovornjake, s katerimi bi pomoč razvozili po otoku.

Upokojeni general Russel Honore, ki mu pripisujejo zasluge za končanje humanitarne tragedije v New Orleansu leta 2005, je kritičen do Trumpovega odziva na krizo. "Dogaja se podobno kot med Katrino. Dobro delamo, dobro delamo. Ah hudiča, potrebujemo konjenico," je dogajanje opisal general in dejal, da bi morali nemudoma aktivirati vojaško pomoč.

B. V.