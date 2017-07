Trump po le 10 dneh odstavil Scaramuccija

Imenovanje Scaramuccija je povzročilo razkol v Beli hiši

31. julij 2017 ob 21:06,

zadnji poseg: 31. julij 2017 ob 21:14

Washington - MMC RTV SLO

Anthony Scaramucci je bil komunikacijski direktor ameriškega predsednika Donalda Trumpa zgolj dober teden dni, saj ga je Trump zdaj odstavil.



Po poročanju ameriških medijev je Scaramucci, finančnik iz New Yorka, moral mesto zapustiti zaradi pritiska novega vodje Trumpovega kabineta Johna Kellyja. Scaramucci je že takoj po imenovanju obrnil pozornost nase, ko je v vulgarnem intervjuju za New Yorker napadel Kellyjevega predhodnika Reinca Priebusa, prizanesel pa ni niti Trumpovemu svetovalcu Stevu Bannonu.



Scaramuccijevo imenovanje dober teden nazaj je privedlo tudi do odstopa tiskovnega predstavnika Bele hiše Seana Spicerja, ki naj bi protestno odstopil, ker se ni strinjal s Trumpovo odločitvijo, da na mestu vodje komunikacijske ekipe Spicerja zamenja s finančnikom Scaramuccijem.



Novoodstavljeni vodja kabineta je dolgoletni zbiralec sredstev za republikansko stranko in ustanovitelj investicijske družbe SkyBridge Capital in je bil pred imenovanjem zaposlen v banki Export-Import. Trump mu je pred tem ponudil že mesto ameriškega veleposlanika pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) s sedežem v Parizu.

A. Č.