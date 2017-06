Zaradi članka o Trumpovi povezavi z Rusijo odstopili trije CNN-ovi novinarji

Predsednik se je že odzval na Twitterju

27. junij 2017 ob 20:30

Washington - MMC RTV SLO

Trije novinarji CNN-a so podali svoj odstop potem, ko je ta ameriška mreža umaknila članek, v katerem so navedli, da kongres zaradi ruskih stikov preiskuje Trumpovega pomočnika Anthonyja Scaramuccija. Članek so umaknili v petek po interni preiskavi, Scaramucciju pa se opravičili.

Scaramucci je zvest Trumpov podpornik in član njegove tranzicijske ekipe. Ob objavi članka, v katerem je bilo navedeno, da se je Scaramucci pred Trumpovo inavguracijo sestal z vodjo ruskega naložbenega sklada Kirilom Dmitrievim, se je takoj odzval, da ni res, CNN pa obtožil napadov na prijatelje ameriškega predsednika.

Odzval se je tudi Trump, ki je takoj posegel po svojem omiljenem družabnem omrežju in se naslajal nad CNN-ovim spodrsljajem. "LAŽNE NOVICE (Fake News, op. a.)!" in "Uau, CNN je moral umakniti svojo veliko zgodbo o "Rusiji", 3 uslužbenci pa so morali dati odpoved," je zapisal na Twitterju. "Kaj pa vse ostale lažne zgodbe, ki jih lansirajo?"

In še: "Lažni medij CNN zdaj čakajo velike spremembe v upravi, ko so jih ujeli pri lansiranju svojih lažnih ruskih zgodbic. Gledanost močno pada!" Čemur je sledil še en tvit: "Torej, so ujeli s prsti v marmeladi lažni medij CNN, kaj pa NBC, CBS & ABC? Kaj pa propadajoča @nytimes & @washingtonpost? Vsi so lažni mediji”

Bolj uglajen je bil v odzivu Scaramucci. "@CNN je storil pravilno. Poštena poteza. Opravičilo sprejeto. Vsak se kdaj zmoti. Gremo naprej," je tvitnil.

Med osramočenimi tudi Pulitzerjev nagrajenec

Novinarji Thomas Frank, urednik preiskovalne skupine in Pulitzerjev nagrajenec Eric Lictblau ter Lex Harris, ki je preiskovalno skupino nadziral, so vsi podali v ponedeljek svoj odstop.

"V luči umika zgodbe, objavljene na CNN.com, je CNN sprejel odstope uslužbencev, vpletenih v objavo zgodbe," je sporočil predstavnik mreže, ki je že prej dejal, da članek "ni izpolnjeval CNN-ovih uredniških standardov".

Kot poroča BBC, je bil sporni članek napisan na podlagi enega samega anonimnega vira. Večina večjih medijev zahteva najmanj dva vira, preden zgodbo objavijo.

Pripetljaj je voda na mlin Trumpu, ki že od predvolilne kampanje dalje CNN, skupaj z ostalimi večjimi uveljavljenimi mediji, kot sta Washington Post in New York Times, obtožuje širjenja lažnih novic o administraciji, njihove novinarje pa na tiskovnih konferencah ignorira. A tokrat je prvič, da je njegovo zabetonirano prepričanje dejansko dobilo realno podlago.

Kaj točno v navedbah CNN-a ni bilo točno, ni znano, prav tako se ne ve, ali bo mreža še dodatno preiskovala to zgodbo. So pa sporočili iz mreže, da je do odstopov pripeljalo neustrezno sledenje ustaljenim postopkom, pri čemer naj bi šlo za objavo zgodbe s samo enim virom, pa še tem anonimnim.

Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2017

Fake News CNN is looking at big management changes now that they got caught falsely pushing their phony Russian stories. Ratings way down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2017

So they caught Fake News CNN cold, but what about NBC, CBS & ABC? What about the failing @nytimes & @washingtonpost? They are all Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2017

K. S.