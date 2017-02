Po Trumpovi svetovalki si je neobstoječi teroristični napad izmislil še predsednik

Po pokolu v Bowling Greenu še pokol na Švedskem

19. februar 2017 ob 17:08

Melbourne - MMC RTV SLO

Potem, ko je bila Trumpova svetovalka Kellyanne Conway deležna veliko kritik, ko je v začetku meseca govorila o "pokolu v Bowling Greenu", neobstoječem terorističnem napadu v Kentuckyju, si je zdaj teroristični napad izmislil še njen šef. Donald Trump je tako na zborovanju na Floridi omenil "petkov" napad na Švedskem.

Trump je v svojem govoru, ki bi ga lahko označili kar za prvo predvolilno dejanje pred volitvami 2020, na tisoče podpornikov v letališkem hangarju v Melbournu na Floridi opozarjal pred begunskim valom v Evropi, ki ga je povezal s terorističnimi napadi v Bruslju, Nici in Parizu.

Seznamu je dodal še Švedsko, ko je netočno navedel domnevni napad, ki naj bi se tam zgodil v petek. "Nujno moramo obvarovati našo državo. Kar poglejte, kaj se dogaja v Nemčiji, poglejte, kaj se je zgodilo sinoči na Švedskem. Švedska, kdo bi si mislil? Švedska. Sprejeli so veliko število beguncev. In zdaj imajo probleme, o katerih niso nikdar sanjali. Poglejte, kaj se dogaja v Bruslju. Poglejte, kaj se dogaja po vsem svetu. Poglejte Nico. Poglejte Pariz."

Nekateri mediji ugibajo, da je Trump morda pomešal Švedsko s Sehwanom v Pakistanu, kjer je bilo v petek v samomorilskem bombnem napadu v svetišču Sufi ubitih več kot 85 ljudi, vseeno pa so bili Švedi nad podatkom, da so imeli teroristični napad, osupli in so vse skupaj na družabnih omrežjih pospremili z dobršno mero sarkazma.

Conwayeva na tnalu

Od kod Trumpu podatek o neobstoječem napadu sicer ni znano, ga pa je predsednik, ki skoraj obsedeno spremlja kabelsko televizijo, izrekel kmalu za tem, ko so na televiziji Fox, eni redkih, ki jih predsednik še ne označuje za "lažni medij", predvajali intervju z ameriškim filmskim ustvarjalcem Amijem Horowitzem, katerega zadnji dokumentarni film preverja, ali je visok delež kriminala na določenih delih Švedske povezan s prejšnjo politiko odprtih vrat pri sprejemanju beguncev. Po uradnih podatkih delež kriminala na Švedskem sicer v zadnjem desetletju ostaja približno na isti ravni.

Do Trumpovega fiktivnega švedskega napada prihaja po tem, ko je bila zadnje tri tedne na tnalu Kellyanne Conway zaradi večkratnega navajanja "pokola v Bowling Greenu", ki naj bi ga zagrešila dva iraška begunca. To naj bi bil argument, da je Trumpova sporna prepoved vstopa državljanom sedmih muslimanskih držav, med njimi Iraka, v ZDA upravičen. Leta 2011 sta bila v Bowling Greenu sicer res aretirana dva Iračana, ki sta skušala poslati denar Al Kaidi v Irak, ni pa bilo nobenega pokola, niti nista bila obtožena tega.

Zareklo se je tudi Trumpovemu predstavniku za tisk Seanu Spicerju, ki je konec januarja trikrat omenil "napad v Atlanti", kasneje pa je za ABC News pojasnil, da je "jasno mislil Orlando". V napadu v gejevskem nočnem klubu v Orlandu je bilo junija ubitih 49 ljudi, napad pa je izvedel Omar Mateen, ameriški državljan, rojen afganistanskim staršem.

Drugačen napad na Švedskem

Mediji, ki jih je sicer Trump v svojem govoru na Floridi ponovno ostro napadel, so sicer pohiteli z demantiranjem predsednikove izjave o napadu na Švedskem. Švedski Aftonbladet je tako objavil satirični članek, v katerem so pojasnili, kaj se je zares dogajalo v petek: "Zaradi slabega vremena na severu Švedske je bila cesta E10 med Katterjakkom in Riksgransenom zaprta", "Moški je v bolnišnici podlegel poškodbam, ki jih je utrpel na delovnem mestu". In dodali: "Okej, da ne bomo objavljali lažnih novic, to se je zgodilo že jeseni, a je bilo objavljeno v petek in smo menili, da vam bo ugajalo. Lesen los je pritegnil pozornost zaljubljenega losa."

Sicer pa, kot je opozoril Independent, se je na Švedskem nedavno dejansko zgodil resnejši napad. A so ga zagrešili neonacisti, ne pa prebežniki. Januarja je namreč švedska policija aretirala tri neonaciste, osumljene, da so z doma narejeno bombo izvedli napad na azilni dom v Göteborgu, v katerem je bila ena oseba huje ranjena. Vsi trije so bili člani Nordijskega odporniškega gibanja (NMR), skupine, ki odkrito promovira rasistične in antisemitske nazore in nasprotuje priseljevanju v državo.

K. S.