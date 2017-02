Zakulisje prvih tednov Trumpove Bele hiše: Predsednik "ne ve točno, kaj podpisuje"

Najbolj sporno je imenovanje Steva Bannona

6. februar 2017 ob 18:28

Washington - MMC RTV SLO

New York Times v današnji izdaji daje ne najbolj pomirjevalen vpogled v zakulisje prvih dveh tednov predsednikovanja Donalda Trumpa.

Če gre verjeti navedbam časnika, ki se sklicuje na vire znotraj administracije in kongresa, novi predsednik ZDA niti ne ve dobro, kakšne odloke točno podpisuje, in se pri svojih odločitvah močno opira na mnenje svojega svetovalca, kontroverznega Steva Bannona.

Očitno ni naključje, da je na protestih proti Trumpu, ki po vsej državi potekajo že vse od njegove izvolitve dalje, videti kar nekaj transparentov z napisi "Odpokličite predsednika Bannona", satirična oddaja Saturday Night Live pa je Bannona v svojem zadnjem skeču prikazala kot starko s koso, ki vleče vse niti v Ovalni pisarni.

Trump je dal Bannonu, ki je bil pred tem na čelu populistične, skrajno desne medijske hiše Breitbart News, ki ji očitajo celo povezave s Ku Klux Klanom in neonacizmom, mesto v varnostnem svetu, s tem pa mu dal celo več pooblastil, kot jih imata vodja obveščevalnih služb in načelnik štaba, ki bosta odslej na sestankih varnostnega sveta prisotna samo, "ko bo potrebno".

Poteza je dvignila veliko prahu, celo med republikanci. A, kot poroča New York Times, celo Trump ni točno vedel, da je s podpisom odloka Bannonu, povsem neizkušenemu v zunanji politiki, dal toliko pristojnosti in mesto v varnostnem svetu, kjer se odloča o najbolj perečih varnostnih vprašanjih. Trump naj bi bil zaradi tega celo bolj besen in frustriran kot zaradi negativne publicitete, ki jo je bila deležna njegova "muslimanska prepoved".

Kaotične razmere v Beli hiši

Članek New York Timesa potrjuje navedbe, ki so curljale iz Bele hiše od 20. januarja dalje - da v Trumpovi Beli hiši vlada ogromno zmede, nepripravljenosti in notranjih bitk za prevlado, pri čemer mnogi izkoriščajo Trumpovo nesuverenost. Eden tistih, ki naj bi si prizadeval za večji nadzor, je Trumpov vodja kabineta Reince Priebus, ki naj bi zdaj vzpostavil vrsto mehanizmov pred samimi podpisi odlokov in ki velja za enega redkih v administraciji, ki ima malce jasnejši pogled na politiko.

Do tega prihaja po spornem Trumpovem odloku, s katerim je vstop v ZDA (začasno) prepovedal državljanom sedmih muslimanskih držav, kar je naletelo na val ogorčenja in protestov. T. i. muslimansko prepoved naj bi Trumpova administracija zelo slabo premislila in se zanjo odločila tako rekoč brez posvetovanj z bolj izkušenimi.

Zdaj naj bi Trumpa o odlokih, ki jih podpisuje, obveščali precej bolj vnaprej - skratka, na bolj konvencionalen način, ki je bil sicer pod prejšnjimi predsedniki sam po sebi umeven.

Še nekaj uvidov v Trumpovo predsednikovanje iz članka New York Timesa:



- Okoli 18.30 se Trump iz Zahodnega krila umakne v svoje zgornje prostore, da si napolni baterije, se priduša in poseže po Twitterju. Ker sta soproga Melania in najmlajši sin Barron ostala v New Yorku, je predsednik skoraj vedno sam. Ko ne gleda televizije v svojem kopalnem plašču (in televizijske novice gleda vestno, nato pa čeznje udriha) ali ne govori po telefonu s starimi svetovalci, se včasih odpravi po Beli hiši in raziskuje svoje novo domovanje.

- Čeprav je Trump tako rekoč predsednik brez političnih in izvršnih izkušenj, pa v Beli hiši za zdaj dela s presenetljivo majhno ekipo le šestih tesnih svetovalcev, ki tudi sami pravzaprav ne poznajo delovanja Bele hiše ali zvezne vlade.

- Čeprav se Trumpova ekipa zdi odločna, da je to, kar počno (vključno s t. i. muslimansko prepovedjo), edina prava pot, pa naj bi ekipa ob hudem pogromu javnosti, vrsti spodrsljajev in precejšnji osramotitvi ter najnižji podpori v zgodovini izvajanja anket zdaj vseeno začeli razmišljati, ali bi morda morali v prihodnje ubrati drugačno taktiko vladanja.

- Chris Ruddy, izvršni direktor Newsmax Medie in dolgoletni Trumpov prijatelj: "Mislim, da bo uspeh meril glede na številke v javnomnenjskih raziskavah. Če mu bo podpora še naprej padala, bo nekdo moral nositi odgovornost za to. Osebno mislim, da tu ne gledajo (Trumpovo osebje, op. a.) širše slike. Zdaj sta on in administracija tako vpeta v ta nemir, percipiran kaos, da demokrati vohajo kri, protestniki in mediji vohajo kri."

- Eden izmed nekdanjih članov osebja je Trumpov agresivni pristop prvih dveh tednov v Beli hiši primerjal z dnevom D, le da se je Trumpova ekipa izkrcala na obali brez načrta za daljšo vojno.

- Trump, izoliran v Beli hiši, ima zdaj malo dostopa do svojih oboževalcev in podpornikov - pomembnega vira potrditve - in se počuti vse bolj potisnjen v kot zaradi pritiskov službe in nenehne prisotnosti protestnikov. Da bi dobil občutek, kaj se dogaja "zunaj", gleda televizijo in neprijetne analize njegovih kritikov, tako podnevi kot ponoči, preveč, če se vpraša nekatere njegove svetovalce. In če si je še v prvih dneh dopovedoval, da gredo stvari izjemno, naj bi nenehni negativni naslovi in medijska poročanja zdaj dodobra omajali njegovo samozavest.

- Čeprav je Trump vlogo svetovalca namenil tudi svojemu za odtenek liberalnejšemu zetu Jaredu Kushnerju, pa ima ta vseeno veliko dela z mlado družino, poleg tega pa se rad udeležuje dogodkov po Washingtonu, zato je vrzel zapolnil Bannon.

- Trump naj bi bil obseden z dekorjem Ovalne pisarne, na katero gleda kot na totem zmage, ki ga potrjuje kot resno osebo, hkrati pa kot učinkovito kuliso, ki mu dviga podobo, zato je svojemu osebju naročil, naj v sobi organizirajo kar se da veliko televizijskih prenosov.

Na članek New York Timesa se je Trump že odzval na Twitterju. "Sam vlečem poteze, te pa v veliki meri temeljijo na zbranih podatkih - in to vsi vedo. En medij z LAŽNIMI NOVICAMI pa laže!" Pet ur kasneje pa: "Propadajoči @nytimes piše o meni popolno fikcijo. Že dve leti se motijo, zdaj pa si izmišljujejo zgodbe & vire!"

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

The failing @nytimes writes total fiction concerning me. They have gotten it wrong for two years, and now are making up stories & sources! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

K. S.