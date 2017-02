Novačenje v kukluksklan v porastu

Zvesti beli vitezi - največji KKK-klub v ZDA

Kukluksklan, skrajno nacionalistična organizacija, ki propagira belo nadvlado, po ZDA vodi kampanjo pridobivanja novih članov.

Kot pravi Amanda Lee, "imperialna nacionalna poveljnica" Zvestih belih vitezov KKK-ja (LWK), bo KKK letos okrepil svoje dejavnosti, vključno z zborovanji in razdeljevanjem pamfletov, da bi pritegnili nove člane.

"Imamo že ljudi z vsega Ohia. V Ohiu je članstvo v LWK-ju zelo veliko," je povedala Leejeva za tamkajšnji časopis Columbus Dispatch. Po navedbah Leejeve so Zvesti beli vitezi največji KKK-klub v ZDA. "Ko stvari začnejo iti v napačno smer, je čas za nas, da se začnemo maščevati. Čas je, da se zmobiliziramo," je povedala.

Katere stvari točno so tiste, ki gredo za KKK "v napačno smer", ni jasno, se pa zdi Leejevi nujno, da se postavijo po robu gibanju za pravice temnopoltih Black Lives Matter, ki propagira proti rasizmu in nasilju nad temnopoltimi. Leejeva sicer trdi, da je KKK napačno razumljen. "Ne sovražimo nikogar. Bog pravi, da ne moreš v nebesa s sovraštvom v srcu."

A spletna stran LWK-ja njene besede postavlja na laž. Na njej temnopolte in Jude opisujejo s poniževalnimi izrazi, ob tem pa jasno navajajo: "Sovražimo mamila, homoseksualnost, splav in mešanje ras, ker so te stvari v nasprotju z Božjim zakonom in uničujejo vse bele narode."

Parada v čast Trumpu

LWK so decembra v Severni Karolini načrtovali slavnostno parado v čast zmage Donalda Trumpa za predsednika ZDA, a so jo morali prestaviti v drugo mesto po močnem odporu protiprotestnikov. Po navedbah organizacije Southern Poverty Law Center (SPLC) je Ohio dom 34 sovražnih skupin, vključno s KKK-jem - najstarejšo in najzloglasnejšo sovražno skupino v ZDA -, belimi nacionalisti, temnopoltimi separatisti in neonacisti.

In tudi najbolj priljubljeno spletno stran privržencev bele nadvlade, Daily Stormer, upravlja domačin iz Ohia, Andrew Anglin. Do nedavnega so donacije za portal po pošti pošiljali na naslov podjetja Anglinovega očeta v Worthingtonu, a so se januarja protestniki zbrali pred sedežem podjetja in protestirali proti portalu. V roku 10 dni je bil s spletne strani umaknjen naslov očetovega podjetja.

Poleti so prebivalci Ohia poročali o KKK-pamfletih, ki so preplavili njihove soseske, in na katerih je pisalo "Bela življenja štejejo!" (odgovor na gibanje Black Lives Matter/Temnopolta življenja štejejo, op. a.), januarja so se isti pamfleti pojavili tudi v Mainu in Severni Karolini, o njih poročajo tudi v Georgii, Pensilvaniji in celo v Kanadi.

Od linčanj do posilstev

Leta 1865 ustanovljen KKK si je od samih začetkov za tarčo izbiral po večini temnopolte tarče, a so napadali tudi druge manjšine, od Judov do istospolno usmerjenih posameznikov in priseljencev. Po ameriški državljanski vojni so pripadniki KKK-ja izvajali brutalne in nasilne napade na temnopolte Američane, pri čemer so žrtve linčali, jih posiljevali in celo polivali s katranom. Po zatonu prvega vala se je KKK ponovno okrepil v 20. letih in nato še enkrat v 60. letih, kot odgovor na boj za državljanske pravice temnopoltih.

Po podatkih SPLC-ja, je sodobni KKK ošibil med drugim tudi zaradi let internih spopadov med svojimi podskupinami. A SPLC opozarja, da skušajo nekateri pripadniki zdaj legitimizirati KKK z navedbami, da niso sovražna skupina, ampak skupina za državljanske pravice belopoltih, s čimer pogledujejo k mestu v uveljavljeni politični sferi.

V četrtek je beli nacionalist in nekdanji vodja KKK-ja David Duke, goreč Trumpov podpornik, na Twitterju pozdravil uspešno potrditev Trumpovega kandidata za državnega tožilca Jeffa Sessionsa, moža, ki je bil ob sodniški stolček zaradi svojih rasističnih nazorov in ki je v preteklosti nasprotoval zakonom proti zločinom iz sovraštva.

A tudi Duke sam ima visokoleteče politične ambicije - lani se je na volitvah na listi republikancev potegoval za senatni stolček zvezne države Louisiane, češ da je njegova dolgoletna platforma končno postala tudi republikanska. "Presrečen sem, da Trump in večina Američanov sprejemajo večino tez, ki jih že leta propagiram," je še dejal. Republikanska stranka sicer Duka ni podprla, na volitvah pa se je s 3 odstotki glasov uvrstil na sedmo mesto.

