ZN opozarjajo na lakoto, ki letos grozi Jemnu

Huda podhranjenost v državi

28. januar 2017 ob 13:08

Sana - MMC RTV SLO

Jemnu, v katerem divja vojna, letos grozi lakota v polnem obsegu, opozarjajo Združeni narodi. Dva milijona ljudi potrebuje pomoč v hrani, podhranjenost otrok pa se je v letu dni povečala za 63 odstotkov.

Pomočnik generalnega sekretarja ZN-a za humanitarne zadeve Stephen O'Brien je dejal, da v državi vsakih 10 minut umre otrok, star manj kot pet let, zaradi vzrokov, ki bi se jih dalo preprečiti.

Na preskrbo s hrano v Jemnu negativno vplivajo huda revščina, vojna in pomorska zapora, ki jo izvaja vojaška koalicije pod vodstvom Savdske Arabije. V državi ima težave s preskrbo s hrano okoli 14 milijonov ljudi, med njimi 2,2 milijona otrok, ki so hudo podhranjeni, pol milijona pa jih trpi še posebej hudo nedohranjenost, poroča BBC.

O'Brien je koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije, ki uživa podporo zahodnih držav, pozval, naj neha uveljavljati območja brez preleta in omogoči odprtje letališča v glavnem mestu Sana. Na letališču namreč lahko pristajajo le letala ZN-a, Savdska Arabija pa ne dovoli, da so na krovu tudi novinarji. Zapora ima sicer "nesorazmeren učinek" na civiliste, je dejal O'Brien, saj preprečuje dostavo zdravil, 20.000 Jemencem pa onemogoča dostop do posebne zdravstvene nege na tujem.

Kot je za BBC dejal koordinator ZN-a za humanitarne zadeve v Jemnu Jamie McGoldrick, so ljudje obupani, zalog pšenice v državi pa je za približno tri mesece. Vse več ljudi prosjači na ulicah in išče hrano v smeteh, je dejal.

Humanitarci namesto države

O'Brien je še izpostavil, da vdove, sirote, starejši ljudje in invalidi ne prejemajo več mesečnega prihodka od vlade, 1,25 milijona javnih uslužbencev pa ne prejema redno plač. Delo propadajočih javnih ustanov zdaj opravljajo humanitarci, a obseg dela presega njihove zmožnosti, je dejal.

V Jemnu že dve leti poteka vojna med silami, zvestimi mednarodno priznani vladi predsednika Abdraba Mansurja Hadija, ki ga podpira Savdska Arabija, in hutijevskimi uporniki z zavezniki.

Približno pol zdravstvenih ustanov v državi ne deluje. Nekatere je v zračnih napadih uničila koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, druge nimajo zadostnih sredstev. Jamie McGoldrick je opozoril, da je mednarodna skupnost Jemen neupravičeno spregledala, saj da so težave Jemencev primerljive s težavami sirskih beguncev.

B. V.