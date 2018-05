Trump vztraja pri jedrski razorožitvi kljub grožnji z odpovedjo vrha s Kimom

Pjongjang jezen zaradi izjav Johna Boltona

16. maj 2018 ob 09:37,

zadnji poseg: 16. maj 2018 ob 21:50

Pjongjang/Seul

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da še ni jasna usoda vrha s Kim Džong Unom, potem ko je Pjongjang zagrozil z odpovedjo vrha, če bodo ZDA enostransko zahtevale jedrsko razorožitev.

Namestnik severnokorejskega zunanjega ministra Kim Kye-gwan je sporočil, da ne bo načrtovanega srečanja voditelja severnokorejskega in ameriškega voditelja, če bodo ZDA enostransko vztrajale, da se Severna Koreja odpove svojemu jedrskemu orožju.

Severnokorejski voditelj je v izjavi ZDA obtožil, da želi Severno Korejo s političnim pritiskom stisniti v kot, zaradi česar mora premisliti o napovedanem srečanju 12. junija v Singapurju. Po njegovih besedah je imela Severna Koreja veliko upanja, vendar je "zelo žalostno, da nas ZDA pred srečanjem provocirajo s smešnimi izjavami".

Kim Kye-gwan je prst uperil v novega ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona. "Ne skrivamo, da nam je odvraten," je sporočil namestnik zunanjega ministra. Bolton je v preteklosti že zagovarjal "preventivni" napad na Severno Korejo, ta konec tedna pa je izrazil podporo libijskemu modelu razoroževanja – Libija se je najprej odrekla orožju in šele nato dobila gospodarsko pomoč.

"Gre za izrazito zlobne poteze, da se naši dostojanstveni državi naloži usoda Libije ali Iraka, ki sta bili zrušeni zaradi podjarmljenja velikim silam," je še sporočil Kim Kye-gwan.

Nekaj ur zatem so iz Bele hiše sporočili, da kljub grožnjam z odpovedjo ostajajo optimistični in upajo, da se bo srečanje, Trump je nanj že pripravljen, vendarle zgodilo. Če vrh propade, bodo ZDA še naprej izvajale maksimalen pritisk.

Trump je znova dejal, da bo odstopil od zahteve po jedrski razorožitvi Severne Koreje. K uresničitvi načrtovanega srečanja med Trumpom in Kimom je obe državi pozvala tudi Kitajska.

Taktika ali resnična namera

Odpoved vrha bi bila po mnenju poznavalcev velik diplomatski poraz za Trumpa, ki je bil še pred dnevi, ko je Severna Koreja izpustila tri Američane, vznesen in je ob tem Kimu izrekel pohvale, hkrati pa napovedal, da bodo na vrhu dosegli nekaj zelo pomembnega.

Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika poroča, da so bili Trumpovi sodelavci presenečeni nad grožnjami Pjongjanga z odpovedjo srečanja in še preučujejo, ali gre za pogajalsko taktiko ali se želijo resnično odpovedati vrhu.

Odpoved srečanja z Južno Korejo

Severna Koreja je že odpovedala za sredo napovedano srečanje z visokimi predstavniki iz Južne Koreje. Seul je zaradi nepričakovane odpovedi načrtovanih pogovorov o spravi med Korejama izrazil obžalovanje. Južnokorejsko ministrstvo za združitev je ob tem Pjongjang pozvalo, naj čim prej pride do pogovorov, ki bodo "Korejskemu polotoku prinesli mir in blaginjo".

Srečanje je Pjongjang odpovedal zaradi skupnih vojaških vaj Južne Koreje in ZDA, ki jih Severna Koreja vidi kot provokacijo. Država je sicer predtem prenehala izvajati raketne poskuse in izpustila tri ameriški zapornike.

ZDA naj bi po pritožbah iz Pjongjanga malce oklestile skupne vojaške vaje z Južno Korejo, ki potekajo od 11. do 25. maja, poroča tiskovna agencija UPI. Iz skupnih vojaških vaj so ZDA izključile strateške jedrske bombnike B-52 in osem lovskih letal F-22 Raptor.

Kim in južnokorejski predsednik Mun Dže In sta 27. aprila na zgodovinskem srečanju podpisala miroljubno deklaracijo. Država je na razstavljanje jedrskega kompleksa Punggye-ri – ki po poročanju Guardiana glede na satelitske posnetke že poteka – povabila tudi predstavnike južnokorejskih medijev.

