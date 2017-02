Trumpov svetovalec za nacionalno varnost bo McMaster

20. februar 2017 ob 21:56

Palm Beach - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je za novega svetovalca za nacionalno varnost imenoval generala Herberta Raymonda McMasterja.

McMaster je tako zamenjal generala Michaela Flynna, ki je pred kratkim odstopil, potem ko so v javnost pricurljale informacije, da se je pogovarjal z ruskim veleposlanikom, še preden je bil sam imenovan na položaj. Pri tem pa je tudi zavajal podpredsednika ZDA Mika Pencea.

54-letni McMaster je med drugim služil v Iraku in Afganistanu. Trump je McMasterja označil kot "človeka z izjemnim talentom in velikimi izkušnjami". "Vsi v vojski ga spoštujejo," je dodal. Trump je McMasterja izbral, potem ko je upokojeni viceadmiral Robert Harward njegovo ponudbo zavrnil "zaradi osebnih razlogov". Keith Kellogg, ki je začasno nadomestil Flynna, bo zdaj vodil svet za nacionalno varnost.

Diplomiral na akademiji West Point, doktorat iz vojaške zgodovine

McMaster se je rodil julija 1962, leta 1984 pa je diplomiral na vojaški akademiji West Point. Pozneje je naredil doktorat iz vojaške zgodovine na univerzi Severne Karoline v Chapel Hillu. Na položaj svetovalca za nacionalno varnost se je povzpel s položaja direktorja centra za vojaške zmogljivosti in integracijo v poveljstvu za urjenje in doktrino ameriške kopenske vojske.

Kritičen do ameriškega vodstva med vietnamsko vojno

V preteklosti je bil poveljnik manevrskega centra v oporišču Fort Benning v Georgii, služboval je v Afganistanu, prav tako v prvi zalivski vojni leta 1991 proti Iraku in tudi drugi vojni proti Iraku. Znan je tudi po knjigi, ki jo je izdal leta 1997, in v kateri je kritičen do ameriškega političnega in vojaškega vodstva v času vojne v Vietnamu.

Laburisti povabilo Trumpu označujejo za "strašno napako"

Medtem pa se je v britanskem parlamentu začela burna razprava o državnem obisku Trumpa na Otoku. Razpravo v parlamentu je sprožila peticija proti Trumpovemu državniškemu obisku, ki jo je do zdaj podpisalo 1,8 milijona ljudi. Poslanci opozicijskih laburistov so povabilo Trumpu kritizirali kot "strašno napako", za katero je želja vlade, da bi ob brexitu sklenila poseben trgovinski sporazum z ZDA.

Poslanec laburistov Paul Flynn je med razpravo dejal, da je odločitev premierke Therese May, da Trumpa povabi na državniški obisk, kraljico Elizabeto II. postavila v zelo neugoden položaj. David Lammy, prav tako laburist, pa je dejal, da ga je sram, ker je Britanija na državniškem obisku pripravljena gostiti moškega, ki misli, da je sprejemljivo grabiti ženske za mednožje, medtem ko njegovi predhodniki takega vabila niso dobili. Poslanec James Cartlidge iz vrst konservativcev je medtem ocenil, da vabila Trumpu ne bi smeli umakniti. Predlagal je, da bi na državniški obisk povabili tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina.

