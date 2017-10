Trumpove prioritete glede priseljevanja: zid, deportacije, ostrejši pogoji za azil

Demokrati kritični do Trumpovih predlogov

9. oktober 2017 ob 10:47

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je v kongres poslal prioritete svoje politike priseljevanja, med katerimi so tudi gradnja zidu na meji z Mehiko, pospešitev deportacij in ostrejši pogoji za pridobitev azila v ZDA.

Ob tem Trump želi veliko povečanje števila uradnikov, ki bodo te politike izvajali. Trump tako odgovarja na željo demokratov, da se ohrani pravno varstvo okoli 700.000 priseljencev brez ustreznih dokumentov, t. i. sanjačev, ki so v ZDA prišli kot mladoletni in ki jim je administracija Baracka Obame za več let preložila izgon iz države. Trump je prejšnji mesec to amnestijo odpravil, zaradi česar jim grozi deportacija, če ne bo kongres v šestih mesecih sprejel nadomestne zakonodaje.

Demokrate je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razburilo tako to, da je Trump seznam zahtev za dogovor objavil konec tedna, kot tudi ostrina samih zahtev. Po mnenju voditeljev Demokratske stranke gredo te zahteve "precej preko tega, kar je razumno". "Predlog ni niti poskus kompromisa," sta v skupni izjavi zapisala voditelja demokratov v predstavniškem domu in senatu, Nancy Pelosi in Chuck Schumer.

Trump še omenja zid

Trump je na vrh seznama postavil "varnost na meji" in v okviru tega tudi gradnjo zidu na ameriški južni meji, ki ga je obljubljal že med predsedniško kampanjo. Trump je celo ponavljal, da bo njegove stroške krila Mehika, ki pa o tem noče slišati ničesar.

Ob tem namerava predsednik pospešiti izgon tistih, ki so v državo prišli po nezakoniti poti, in tistih, ki jim je potekel vizum. Zaostriti namerava tudi pogoje za pridobitev azila in razširiti merila, po katerih lahko za nekoga določijo, da ne more vstopiti v ZDA.

Trump želi tudi močno povečati število zaposlenih v organih pregona, da bi lahko izvajali politiko priseljevanja oziroma njegovega preprečevanja. Zaposliti namerava dodatnih 10.000 policistov za nadzor meje in carinikov, 1.000 pravnikov, 370 imigracijskih sodnikov in 300 zveznih tožilcev, poroča AFP.

Predsednik ZDA namerava preprečiti tudi združevanje priseljencev s člani njihovih razširjenih družin. Tovrstne "zelene karte" bi bile tako omejene le na zakonce in otroke. Namerava tudi zapreti pravne možnosti, ki preprečujejo deportacijo otrok, ki pridejo v državo na nezakonit način.

Sankcije za mesta, ki pomagajo priseljencem

Seznam poleg tega predvideva finančne sankcije za mesta, ki se upirajo izvajanju ukrepom proti priseljencem brez ustreznih dokumentov. Ta mesta tako ne bi dobivala določenih sredstev zvezne države, zlasti od pravosodnega ministrstva in ministrstva za domovinsko varnost.

B. V.