Turčija: 260 mrtvih borcev YPG-ja; Afrin zapustilo 5.000 civilistov

Macron in Putin po telefonu govorila z Erdoganom

23. januar 2018

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 22:22

Afrin - MMC RTV SLO, Reuters

Turška vojska je četrti dan operacije Oljčna vejica sporočila, da je v napadih na Afrin umrlo najmanj 260 borcev sirske kurdske milice YPG in t. i. Islamske države. Medtem je po podatkih Združenih narodov Afrin zapustilo okoli 5.000 civilistov.

Turčija se želi izogniti spopadom z ameriškimi, ruskimi ali sirskimi silami, vendar bodo storili vse potrebno za ohranitev državne varnosti, je sporočil turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu. Tako ZDA kot tudi Rusija imajo v Siriji svoje vojaške enote, obe državi pa sta Turčijo pozvali, naj pri operaciji Oljčna vejica ravna zadržano. Tiskovni predstavnik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je odgovoril, da se bo operacija končala šele takrat, ko se bo 3,5 milijona sirskih beguncev v Turčiji lahko varno vrnilo v svojo domovino.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je Erdoganu v telefonskem pogovoru izrazil zaskrbljenost nad operacijo Oljčna vejica, Erdogan pa naj bi Macronu zagotovil, da je turška vojska sprejela vse ukrepe, da bi se izognila civilnim žrtvam. Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je prek telefona Erdoganu sporočil, da morata biti v spopadih spoštovani ozemeljska celovitost in suverenost Sirije. Predsednika naj bi se strinjala o nadaljevanju skupnih prizadevanj za mirno rešitev položaja v Siriji, so sporočili iz Kremlja. Ameriški uradniki so napovedali tudi telefonski pogovor predsednika Donalda Trumpa in Erdogana, govorila naj bi v sredo.

Pet tisoč civilistov zapustilo Afrin

Zaradi nove fronte v Siriji je sicer po podatkih ZN-a svoje domove v regiji Afrin zapustilo okoli 5.000 civilistov, poroča BBC. Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu poroča, da sirske oblasti kurdskim beguncem iz Afrina, ki želijo doseči kurdska območja v bližini Alepa, onemogočajo vstop na območja pod vladnim nadzorom, ki bi jih morali na svoji poti prečkati. ZN je ob tem sporočil, da ima pripravljeno pomoč za 50.000 civilistov v Afrinu, če jo bodo potrebovali. Observatorij medtem poroča o skupno 23 mrtvih civilistih od začetka vojaške operacije.

YPG pridobil nekaj ozemlja

Turška vojska in borci Svobodne sirske vojske (FSA) si v Afrin prizadevajo vstopiti z zahodne, severne in vzhodne smeri. V zadnjih 24 urah je sicer močna oblačnost onemogočila turške letalske napade, zaradi česar so kurdski borci v protiofenzivi nekaj ozemlja pridobili nazaj. Turška vojska in FSA poskušata zavzeti vrh griča Bursaja vzhodno od mesta Afrin. Po Cavusoglujevih besedah je turška vojska do zdaj izgubila dva vojaka. Observatorij medtem poroča tudi o 43 mrtvih sirskih borcih in 38 mrtvih kurdskih borcih.

Kurdska administracija območja na severovzhodu Sirije je medtem pozvala k množični mobilizaciji za podporo Afrinu. Po poročanju BBC-ja naj bi v operaciji s turško vojsko sodelovalo 10.000 sirskih upornikov, turška vojska pa ocenjuje, da je v Afrinu od 8.000 do 10.000 borcev YPG-ja.

Turčija nad "provokatorje iz Mandžiba"

Ameriški obrambni minister Jim Mattis je medtem dejal, da turška ofenziva onemogoča poraz IS-ja. Ankara odgovarja, da je IS v Siriji že poražen in da največja teroristična nevarnost prihaja od YPG-ja. Po Afrinu je predsednik Erdogan napovedal naslednjo ofenzivo na mesto Mandžib. "Teroristi v Mandžibu ves čas sprožajo provokacijske izstrelke. Če tega ne bodo zaustavile ZDA, potem jih bomo mi," je dejal Cavusoglu. "Naš cilj ni spopad z Rusi, sirskim režimom ali ZDA, želimo poraziti teroristične organizacije. Ne bomo živeli s strahovi in grožnjami," dodaja Cavusoglu. Ankara kurdsko milico YPG dojema kot teroristično organizacijo. Washington na drugi strani YPG dojema kot glavnega zaveznika v boju proti IS-ju.

